«Милан» – в тройке фаворитов ЛЕ, Эмери – первый кандидат на ЛК, 20.00 и 25.00 – на победы Оздоева и Миранчука в еврокубках

В Лиге Европы и Лиге конференций прошла жеребьевка стыковых матчей к 1/8 финала. Много любопытных пар, и уже есть расклады по коэффициентам.

Лига Европы: не все вылетевшие из ЛЧ – фавориты пар

Вот расклады на выход в 1/8 финала:

Такими были цифры сразу после жеребьевки. Они могут незначительно поменяться уже в процессе. Что интересно:

● Вылетевшие из ЛЧ «Бенфика», «Брага», «Галатасарай» и «Милан» – фавориты в своих парах. «Фейеноорду», «Лансу», «Янг Бойз» и «Шахтеру», по мнению букмекеров, будет сложнее, чем их соперникам.

● Если в шести парах наблюдаются явные фавориты, то в двух других противостояние ожидается более упорным: «Фейеноорд» против «Ромы», «Ланс» против «Фрайбурга». Голландцы и итальянцы вообще уже надоели друг другу – они за год играли три раза («Рома» обыграла их в финале ЛК и выбила в 1/4 ЛЕ), но придется сыграть еще дважды.

● В первых матчах вылетевшие из ЛЧ клубы сыграют дома. Шансов на победу в этой игре меньше, чем у гостей, только в паре «Янг Бойз» – «Спортинг» (3.00 против 2.34). Ровно у «Шахтера» и «Марселя» (по 2.60). В остальных шести парах, как считают букмекеры, побеждать должны команды ЛЧ.

● Если выйдут все команды, которых букмекеры считают фаворитами в этих парах, то получится такая восьмерка: «Бенфика», «Брага», «Спортинг», «Милан», «Рома», «Марсель», «Фрайбург» и «Галатасарай».

И в этом случае их соперниками по 1/8 финала будут клубы, которые уже вышли туда напрямую с первого места в группах ЛЕ: «Ливерпуль», «Вест Хэм», «Брайтон», «Аталанта», «Байер», «Вильярреал», «Рейнджерс» и «Славия».

Мощная компания, не правда ли?

Главные даты ближайшего времени: стыковые матчи пройдут 15 и 22 февраля, жеребьевка 1/8 финала – 23 февраля, а матчи 1/8 финала – 7 и 14 марта.

Котировки на победу в Лиге Европы сейчас выглядят так:

Здесь в первой семерке три английских клуба, также уместились два итальянских плюс «Бенфика» и «Байер». Единственный представитель Испании «Вильярреал» идет следом в хорошей компании «Ланса» и «Аталанты» с Алексеем Миранчуком.

Ниже всех из команд топ-5 лиг шансы у «Тулузы», они оценены сразу в 70.00 и хуже этого значения они только у двух клубов – «Спарты» и «Карабаха». Команду Андрея Лунева оценивают скромнее всех – в 200.00.

Лига конференций: борьбы тут будет больше, плотность коэффициентов кажется высокой

Здесь тоже будут сыграны стыковые матчи для 1/8 финала. Поучаствуют в том числе «Айнтрахт», «Бетис» и «Аякс». Не все из этой троицы считаются фаворитами:

Это цифры сразу после жеребьевки, в дальнейшем они незначительно будут меняться. Что по фактам:

● Половина из вылетевших из Лиги Европы команд считается фаворитом – это «Юнион», «Бетис», «Олимпиакос» и «Аякс». При том, что у «Юниона» соперник из топ-5.

● Интересно, что в половине пар коэффициенты на выход обеих команд не превышают 2.00. Не сказать, что букмекеры слишком уверенны в «Бетисе», «Лудогорце» и «Генте» (от 1.58 до 1.64). Вообще из этих восьми пар явным кажется только один фаворит – «Аякс» против «Буде-Глимта». Но норвежцы способны на чудеса, а голландцы уж очень нестабильны в этом сезоне. Едва ли в этой паре интрига закроется быстро.

● Клубы, вылетевшие из ЛЕ, первые матчи сыграют дома. Шансы на победу у них у всех котируются выше. Но меньше двойки коэффициент на успех только у «Бетиса» против загребского «Динамо» (1.85) и, понятно, «Аякса» против «Буде-Глимта» (1.53).

● Если в 1/8 финала выйдут все фавориты, то восьмерка получится такой: «Бетис», «Аякс», «Олимпиакос», «Юнион», «Гент», «Слован», «Легия», «Лудогорец».

А там их будут поджидать победители групп ЛК – «Астон Вилла», «Фиорентина», «Лилль», «Брюгге», «Фенербахче», ПАОК, «Виктория» и тель-авивский «Маккаби».

Нормальная компания, которая может подарить интересные пары раундом позже – в четвертьфинале. Даты те же, что и в ЛЕ: стыковые матчи пройдут 15 и 22 февраля, жеребьевка 1/8 финала – 23 февраля, а матчи 1/8 финала – 7 и 14 марта.

Далее – котировки на победу в ЛК:

Тут на первых четырех ступеньках аккуратно расположились представители всех пяти топ-лиг. Выше парни Унаи Эмери, чуть ниже флорентийцы, еще чуть ниже – команда из Франкфурта, а рядом – «Бетис» и «Лилль». Шансы «Аякса» и «Брюгге» оценены одинаково, а между ними и топами просочился «Фенербахче», который вышел в плей-офф в последний момент, да еще и с первого места.

А еще было бы здорово увидеть на финальных стадиях ПАОК с Магомедом Оздоевым. И котируется команда в числе лучших девяти в этом турнире. А Никите Хайкину с «Буде-Глимтом» придется тяжелее – ниже норвежцев оценены шансы только у тель-авивского «Маккаби».

Фото: Gettyimages/Marco Luzzani