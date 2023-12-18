Филипп Воронин о лудомании: «Долгов было на 1 млн рублей. Перед самолетом в Нью-Йорк заложил айфон в ломбард – поехал с кнопочным телефоном»

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Комик Филипп Воронин рассказал о долгах из-за зависимости от игры на ставках.

- Не считал, сколько ты просрал?

– Нет, это невозможно посчитать точно.

Смотри, я могу сказать, сколько у меня долгов было. Долг было примерно 900 тысяч – 1 млн рублей.

- У кого ты брал в долг?

– У друзей и коллег. Все относились нормально. Репутация в какой-то момент была не самая лучшая была. Но все это исправляется.

Приведу пример, насколько жизнь портится. Еду в Нью-Йорк на гастроли с КВН, но перед самолетом закладываю айфон в ломбард и еду туда с кнопочным телефоном. Не мог даже пофоткать все, что видел вокруг.

Представь, какое это ужаснейшее дно, – сказал Воронин в интервью Карену Адамяну.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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2 комментария
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Чето он не похож на лудомана и никогда эту историю не рассказывал, походу нативка с букмекеркой по договору
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