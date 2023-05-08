Что делает Зидан все это время без работы? Пока он инвестор и меценат, а не тренер: всем отказывает

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Слухи связывают с «МЮ».

У Эрика тен Хага проблемы. «Манчестер Юнайтед» вылетел из Лиги чемпионов, даже не зацепившись за Лигу Европы, страдает из-за перманентных травм и неудач в АПЛ.

Про отставку голландца говорят с начала сезона, а список фаворитов на замену по версии букмекеров весьма обширный – от Хулена Лопетеги и Рубена Аморима до Грэма Поттера и Зинедина Зидана.

И ведь появление Зидана в списке кандидатов в «МЮ» – далеко не первое. И сейчас его появление на «Олд Траффорд» выглядит более реальным, чем когда-либо. «Сейчас я чувствую себя отдохнувшим, – намекал Зидан в недавнем интервью GQ. – Нет ничего лучше, чем пообщаться с игроком перед матчем».

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Все два с половиной года, пока Зинедин Зидан никого не тренирует, его имя всплывает при почти каждой смене главного в топ-клубе. Хотя бы инсайд о заинтересованности и предложении.

В футбольном мире за это время многое перевернулось: «Наполи» взял cкудетто, «Манчестер Сити» – ЛЧ, Роналду уехал в Саудовскую Аравию, Лео Месси стал чемпионом мира и переехал в МЛС. французский тренер по-прежнему в тени.

Чем занимается Зидан в двухлетнем отпуске, есть ли надежда снова увидеть его тренером и верят ли в его возвращение букмекеры?

Лето 2021-го: все было занято – не срослось даже со сборной Франции

Один из лучших тренеров мира оказался без работы в самое подходящее время – в начале лета. Что может быть лучше для любого клуба, чем нанять Зидана, причем сделать это не в спешке по ходу сезона и даже не в конце августа, а перед стартом летней трансферной кампании?

Но идти просто некуда: клубы Примеры – точно нет. Сложно представить, что Зизу мог возглавить «Барсу» или сменить Симеоне в «Атлетико», а зачем ему не топ-клубы?

На выбор были четыре лиги, но везде было занято: «Челси» с Тухелем только что взял ЛЧ, Клопп с «Ливерпулем» после первого титула в АПЛ залетел в топ-3, Почеттино рулит «ПСЖ» всего пять месяцев, «Бавария» твердо решила взять Нагельсманна, в Италии Зидану интересен только «Ювентус», но там к момент ухода француза из «Реала уже договорились с Максом Аллегри. «Манчестер Сити» – без шансов, а «Юнайтед» будто начал оживать при Сульшере: 2-е место с приличными 74 очками.

В общем, очевидных вариантов не было, поэтому линия на следующее место работы Зидана выглядела максимально странно: на первой строчке сборная Франции с коэффициентом 3.00, дальше «Тоттенхэм» – 4.00 и ПСЖ – 4.00, 10.00 – сборная Италии. Стало понятно, что как минимум несколько месяцев Зинедин проведет в отпуске, рассчитывать можно было разве что на чей-то провал.

Октябрь 2021-го: открыл падел-центр!

Зидан ушел из «Реала», но не уехал из Испании. Во-первых – он просто много лет живет в Мадриде, во-вторых – бизнес тоже там. Осенью 2021-го Зидан открыл еще один центр падел-тенниса – теперь и в испанской столице.

Падел – это смесь большого тенниса и сквоша: в него играют мячами и ракетками на специальном корте. У Зидана уже было несколько падел-комплексов в Италии и Франции, тогда появился и в Испании. Падел дико популярен среди футболистов : свои корты есть у Франческо Тотти, а у Златана Ибрагимовича их вообще шесть.

Ноябрь 2021-го: «МЮ» и отказ из-за плохого английского

Прошло полгода – и имя Зидана всплыло в качестве фаворита на пост тренера «Манчестер Юнайтед». Давали коэффициент 2.10.

«МЮ» и Оле-Гуннар Сульшер после многообещающего сезона-2020/21 полностью провалили осень-2021: выиграли всего один раз в семи турах АПЛ, получили болезненные 0:5 от «Ливерпуля» на «Олд Траффорд», не смогли встроить Роналду, запустили по четыре гола от «Лестера» и «Уотфорда». Поэтому в конце ноября норвежца уволили.

И первым кандидатом на пост стал Зинедин Зидан. Он моментально потеснил с первой строчки фаворитов Маурисио Почеттино (до отставки Сульшера именно его букмекеры считали главным претендентом).

Правда, как все сложилось, вы помните: Зидан подтвердил, что общался с «Юнайтед», но отказался от предложения из-за низкого уровня английского языка. А в «МЮ» на время выбрали Ральфа Рангника.

Март 2022-го: «ПСЖ» активно заманивал Зидана на место Почеттино. Не вышло

Маурисио Почеттино с «ПСЖ» вылетел в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Реала», второй раз провалил главную задачу от катарских боссов. Ему тут же припомнили упущенный (впервые за четыре года!) чемпионат Франции – стало понятно, что аргентинец скоро уедет из Парижа.

Разумеется, букмекеры сразу включились. Линия на следующего тренера состояла из 30 человек, но главным фаворитом с гигантским отрывом стал именно Зизу – на него давали 1.72. Для линии на тренера – очень низкий коэффициент. Дальше шел Тухель (7.50) и Дешам (13.00). Владельцы «ПСЖ» активно заманивали Зидана, но источники из его окружения говорили одно и то же: ему неинтересен Париж (все-таки марсельская кровь!), он хочет стать тренером сборной Франции.

В итоге Зидан пробыл фаворитом на должность в «ПСЖ» до июня, а клуб возглавил Кристоф Гальтье, на которого в марте можно было поставить за 21.00.

Июнь 2022-го: юбилей и желание тренировать сборную Франции

Во-первых, Зидан отпраздновал 50-летие. Никаких вечеринок на яхте или списка гостей из 500 человек – только уютный ужин в кругу семьи. Разве что пришлось много раз отвечать на звонки-поздравления, а звонили все: от Дэвида Бэкхэма до сэра Алекса Фергюсона.

Во-вторых, в день рождения вышло 18-страничное интервью Зидана в L’Équipe. На вопрос: «Хотите ли вы тренировать сборную Франции?» Зизу ответил четко: «Конечно, хочу. Надеюсь, однажды это случится. Что насчет «ПСЖ»? Никогда не говори никогда, но на данный момент это даже не обсуждается».

Октябрь 2022-го: вручил Бензема «Золотой мяч»

Зидан появился на церемонии награждения «Золотого мяча»-2022 в театре Шатле в Париже. Чтобы вручить статуэтку Кариму Бензема.

Через несколько месяцев француз переместился из первого округа Парижа в девятый – там в музее Гревен презентовали его восковую копию. Точнее, переделанную копию. Стоит в музее она уже давно, только скульпторы в четвертый раз сменили ей одежду – на этот раз на знаменитый костюм.

Декабрь 2022-го: поддержал Бензема, которого не взяли на ЧМ

Зинедин встал на сторону Карима Бензема и не поехал на финал ЧМ в Катаре. Незадолго до старта ЧМ Бензема усугубил старую мышечную травму, а Дидье Дешам сразу же после обследования вывел его из заявки. Бензема посчитал, что тренер сделал это поспешно и воспринял так, словно он не нужен сборной Франции.

Когда же Кариму выслали приглашение на финал (поддержать команду на трибунах), он демонстративно отказался. L’Equipe рассказывал, что Бензема был зол на представителей команды и решил разорвать с ними все отношения.

Зидан в этой истории поддержал нападающего и сказал журналистам, что считает Бензема лучшим игроком в истории сборной Франции, а когда французская Федерация футбола выслала приглашение Зизу, он его тоже не принял. RMC Sport писал, что Зидан решил оградить национальную команду от слухов про назначение нового главного тренера, но выложенная фотография Бензема, где он обнимается с Зиданом, слегка намекала.

Январь 2023-го: конфликт с Федерацией футбола Франции

В январе президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Грэ без согласия членов исполкома продлил контракт с Дидье Дешамом, хотя медиа активно отправляли в национальную команду Зидана, да и другие футбольные французские чиновники как будто были не против появления Зизу во главе команды. В то же время слухи связывали его со сборной Бразилии.

И тут выступил Ле Грэ: «Хорошо знаю, что Зидан всегда был рядом. Пытался ли он связаться со мной? Определенно нет, я даже не взял бы трубку, если бы он позвонил. Сказать ему, чтобы он поискал другой клуб? Может, стоит устроить для него специальный конкурс, чтобы он нашел клуб или сборную».

В ответ на функционера накрыло волной критики – Зидана поддержал даже Килиан Мбаппе. «Зидан – это Франция. Не стоит неуважительно относиться к легенде», – писал форвард «ПСЖ»

В итоге Ле Грэ извинился: «За высказывания, которые совершенно не отражают ход моих мыслей, а также ничего не говорят о моем отношении к тому, каким игроком Зидан был, и каким тренером он стал.

Я дал RMC интервью, которое мне не следовало давать, потому что в его ходе пытались разжечь противоречия и противопоставить Дидье Дешама Зинедину Зидану. Это два столпа французского футбола.

Признаю, что я допустил неаккуратные слова, которые привели к недопониманию. Зинедин Зидан знает, что я, как и весь французский народ, отношусь к нему с безграничным уважением».

Февраль 2023-го: «Формула-1» и снова про сборную

Зидан стал амбассадором «Альпин», команды «Формулы-1», и выступил на презентации в Лондоне, там представили машину на сезон-2023. Один из двух французских пилотов – Пьер Гасли – даже признался, что выбрал 10-й номер для выступлений в «Ф-1» именно из-за Зидана, который был кумиром его детства.

В том же месяце все еще безработный Зизу взлетел на третью строчку в линии на следующего тренера «Манчестер Сити» с коэффициентом 7.00. Как так вышло? Премьер-лига в очередной раз обвинила «Сити» в многочисленных нарушениях финансовых правил – букмекеры считали этот посыл как «Гвардиола скоро уйдет» и выкатили коэффициенты на его преемника. Продолжения истории не случилось: к Зидану никто даже не обращался. Видимо, бесполезно.

Июнь 2023-го: снова отказал «ПСЖ» и сходил на красивую фотосессию

Зидан дал интервью GQ, получил очередное предложение от «ПСЖ» и выступил на благотворительном мероприятии в Истре.

В апреле главного тренера «ПСЖ» Кристофа Гальтье обвинили в расизме – руководство тут же начало подыскивать ему замену. Первый, кому позвонили, был Зидан. Снова отказ.

В интервью ничего нового: «Да, я хочу тренировать сборную Франции, когда это случится – не знаю», куча классических цитат в духе «победитель хочет всегда побеждать» и топовая фотосессия от Матье Сезара.

Одновременно с этим Зидан стал спонсором организации, которая начала строительство хосписа в Истре для детей с онкологией. На благотворительным мероприятии Зидан заплакал, произнося речь: «Горжусь тем, что могу быть спонсором вашего проекта. Господин мэр, вы делаете нечто исключительное для всех этих семей. Потеря ребенка – самое ужасное, что может случиться с человеком. Мои родители это пережили, я знаю, как это тяжело».

Ноябрь 2023-го: взял интервью у Месси (и дал ему тоже)

В ноябре adidas устроил взаимное интервью двоих амбассадоров – Зидана и Лео Месси. Получилось красивое осыпание друг друга комплиментами.

Вот как Зизу ответил на вопрос, что для него Месси: ««Только одно слово – магия. В конце концов, мы с Лео не каждый день вместе, поэтому сегодня для меня очень важный день. Я могу сказать ему, как сильно я им восхищаюсь. Когда он с мячом он уже знает, что будет делать с ним. Таких, как он, есть всего пару человек или даже один».

Аналогичный вопрос задали Месси уже по Зидану, ответ тоже максимально приятный: «Я думаю, что он один из величайших игроков в футболе за всю историю. Я всегда восхищался им. Всегда следил, когда он был в Мадриде. Я помню, что Зизу был важной частью «галактикос» в «Реале», та команда играла потрясающе. Элегантный, волшебный, изумительный – всё это про него. Я могу вспомнить многое про Зизу: тот гол «Леверкузену» в финале Лиги чемпионов, гол Бразилии в финале ЧМ, его финт «Зидан». Было очень приятно смотреть за его игрой».

А что сейчас?

По сути, то же, что и все два с половиной года. Вероятно, играет в падел в одном из своих комплексов и ждет, когда уволят Дидье Дешама. А что думают букмекеры о будущем француза? Есть три основных версии.

Первая: возглавит «МЮ» с коэффициентом 5.00 – первый фаворит в линии. Вероятно, здесь расчет на то, что предыдущий отказ манкунианцам был действительно связан с плохим английским, и француз за это время это язык выучил. Из главных конкурентов: Юлиан Нагельсманн — 5.50 и Роберто Де Дзерби – 8.50.

Вторая: очередное, уже третье пришествие в «Реал». И не сказать, что это маловероятно: Зидан в каждом интервью говорит, что хочет тренировать, но его устраивают только победители. У Дидье Дешама контракт с Францией до 2026-го, а за это время он с одним из топовых составов сборной за много лет может еще что-нибудь выиграть. Первым в линии на замену Карло Анчелотти идет Рауль – 2.00, тренирующий «Кастилью», за ним Хаби Алонсо и Нагельсман по 6.00, а четвертым как раз Зидан за 7.00.

Третья (самая невероятная): станет главным тренером сборной Англии с коэффициентом 41.00. А вдруг на такое предложение Зинедин ответит положительно?

А где вы бы хотели видеть Зидана?

Фото: Gettyimages.ru/Hector Vivas; Gao Jing/XinHua, Oryk HAIST/SVEN SIMON, IMAGO/Ruben Albarran / Pressinph/Global Look Press; AFP/GEOFFROY VAN DER HASSELT, DANIEL LEAL; instagram/z5padel, zidane, karimbenzema; lequipe.fr; gq-magazine