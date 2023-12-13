Победа «Ливерпуля» над «МЮ» упала до 1.30. Это самый низкий коэффициент в дерби в ХХI веке

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Букмекеры обновили котировки на матч 17-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «МЮ» на «Энфилде».

Победа хозяев опустилась до 1.30. Это самый низкий коэффициент на победу одной из команд в личной встрече в XXI веке.

Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2021/22 – 1.35 на успех «Ливерпуля». Тогда «МЮ» проиграл со счетом 0:4.

Игра состоится 17 декабря и начнется в 19:30 мск.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Кому что нужно в группе F Лиги чемпионов? «ПСЖ» рискует пролететь мимо плей-офф

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Пылесос Керхер
Я, конечно, понимаю, что многие ждут полного отлета МЮ, но как болельщик Ливерпуля со стажем скажу, что разгром вряд ли состоится, а скорее всего матч будет не таким уж простым. Когда мы выиграли 7:0, откровенно игра была не прям на столько голов, тупо повезло, что столько залетело, хотя, конечно, играли лучше. А сейчас МЮ очень злой после ЛЧ и, скорее всего, будет выкладываться по полной.
Злой, не злой это все сказки. Недавно ведь была тут статистика, что МЮ вообще не побеждает команды из топ8 на выезде
+1
0
+1
Ответ Пылесос Керхер
Я, конечно, понимаю, что многие ждут полного отлета МЮ, но как болельщик Ливерпуля со стажем скажу, что разгром вряд ли состоится, а скорее всего матч будет не таким уж простым. Когда мы выиграли 7:0, откровенно игра была не прям на столько голов, тупо повезло, что столько залетело, хотя, конечно, играли лучше. А сейчас МЮ очень злой после ЛЧ и, скорее всего, будет выкладываться по полной.
МЮ и выкладываться по полной в этом сезоне - две несовместимые вещи.

Как обычно, будут отбывать номер на поле, будто им все равно. Тен Хаг никчемный мотиватор, а игрокам очередной повод слить это недоразумение.
+1
0
+1
Могу сказать что кэф 1.30 слетает очень часто )) по этому когда ставил брал только большие кэфы.
Хотя здесь должно быть без шансов для МЮ, Энфилд, Ливерпуль в порядке, а дьяволы мертвые )
+1
-1
0
Я, конечно, понимаю, что многие ждут полного отлета МЮ, но как болельщик Ливерпуля со стажем скажу, что разгром вряд ли состоится, а скорее всего матч будет не таким уж простым. Когда мы выиграли 7:0, откровенно игра была не прям на столько голов, тупо повезло, что столько залетело, хотя, конечно, играли лучше. А сейчас МЮ очень злой после ЛЧ и, скорее всего, будет выкладываться по полной.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий