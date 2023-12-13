Победа «Ливерпуля» над «МЮ» упала до 1.30. Это самый низкий коэффициент в дерби в ХХI веке

Букмекеры обновили котировки на матч 17-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «МЮ» на «Энфилде».

Победа хозяев опустилась до 1.30. Это самый низкий коэффициент на победу одной из команд в личной встрече в XXI веке.

Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2021/22 – 1.35 на успех «Ливерпуля». Тогда «МЮ» проиграл со счетом 0:4.

Игра состоится 17 декабря и начнется в 19:30 мск.

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