Победа «Ливерпуля» над «МЮ» упала до 1.30. Это самый низкий коэффициент в дерби в ХХI веке
Букмекеры обновили котировки на матч 17-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «МЮ» на «Энфилде».
Победа хозяев опустилась до 1.30. Это самый низкий коэффициент на победу одной из команд в личной встрече в XXI веке.
Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2021/22 – 1.35 на успех «Ливерпуля». Тогда «МЮ» проиграл со счетом 0:4.
Игра состоится 17 декабря и начнется в 19:30 мск.
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Как обычно, будут отбывать номер на поле, будто им все равно. Тен Хаг никчемный мотиватор, а игрокам очередной повод слить это недоразумение.
Хотя здесь должно быть без шансов для МЮ, Энфилд, Ливерпуль в порядке, а дьяволы мертвые )