Кому что нужно в группе F Лиги чемпионов? «ПСЖ» рискует пролететь мимо плей-офф

МЫ предвкушали битву в группе F, ее в итоге и получили. Раздел «Ставки» на Sports.ru со всеми раскладами на финальный день группового этапа.

Из группы смерти в 1/8 финала уже вышла «Боруссия» Д, а на второй пропуск претендуют все остальные.

Итак, загибаем пальцы:

● «ПСЖ» выйдет в плей-офф, если выиграет сегодня у «Дортмунда» за 1.95. Коэффициент намекает, кто фаворит. Сыграет вничью с «Дортмундом» за вкусные 4.60, а в матче «Милан» – «Ньюкасл» будет либо ничья (за 4.25), либо победа «Милана» (за 4.10). Если «Милан» побеждает, а в матче парижан ничья, то у обеих команд – восемь очков, но «ПСЖ» улетает в весну из-за очных матчей – 3:0 и 1:2. Проиграет «Дортмунду», а в матче «Милан» – «Ньюкасл» будет ничья – все равно проходят. Париж в шоколаде, почти.

● «Ньюкасл» проскользит в плей-офф, если сам победит «Милан», а «ПСЖ» не обыграет «Дортмунд». Фиксируем: при победе «Ньюкасла» и ничьей «ПСЖ» обе команды наберут по восемь очков, но «Ньюкасл» будет выше из-за очных матчей – 4:1 и 1:1. Такие дела.

● «Милан» в плей-офф, если победит «Ньюкасл», а «ПСЖ» проиграет «Дортмунду». В случае ничьей между «ПСЖ» и «Дортмундом» миланцы закончат ниже «ПСЖ» из-за очных матчей (0:3 и 2:1). Фух, вот так.

Тренды

Куда без них.

В матче «ПСЖ» – «Дортмунд»: «Боруссия» получает меньше 12,5 фолов дома в 19 из 20 последних матчей. Тотал меньше 5,5 желтых карточек сыграл в 5 матчах немцев в ЛЧ подряд.

В матче «Касла» и «Милана»: Итальянцы забивают меньше 1,5 мячей на выезде в пяти матчах ЛЧ подряд, плюс попадет в офсайд меньше 1,5 раз в 10 матчах подряд.

Фото: IMAGO/Federico Pestellini/Global Look Press