«Бавария» не проигрывает на групповом этапе ЛЧ 39 матчей подряд. «МЮ» нужно обязательно побеждать

«Манчестер Юнайтед» примет «Баварию» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

Для выхода в плей-офф турнира «МЮ» нужно побеждать и надеяться на ничью в параллельном матче «Копенгаген» – «Галатасарай».

«Бавария» не проигрывает на групповом этапе ЛЧ с 2017 года – 39 матчей подряд. В сегодняшней игре непоражение мюнхенцев идет за 1.49, поставить на победу «МЮ» можно с коэффициентом 2.75.

Матч состоится 12 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени.

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