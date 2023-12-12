«Бавария» не проигрывает на групповом этапе ЛЧ 39 матчей подряд. «МЮ» нужно обязательно побеждать

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Манчестер Юнайтед» примет «Баварию» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.

Для выхода в плей-офф турнира «МЮ» нужно побеждать и надеяться на ничью в параллельном матче «Копенгаген» – «Галатасарай».

«Бавария» не проигрывает на групповом этапе ЛЧ с 2017 года – 39 матчей подряд. В сегодняшней игре непоражение мюнхенцев идет за 1.49, поставить на победу «МЮ» можно с коэффициентом 2.75.

Матч состоится 12 декабря и начнется в 23:00 по московскому времени.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Судьба «МЮ» и «Севильи» в Лиге чемпионов. А еще какие расклады на матчи вторника?

5 комментариев
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Вообще не понятно что ждать от этого матча
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Болею за мю 30 лет. Если авария Мюнхен сегодня не зарубится, хотя им ничего и не надо, перестану их уважать. Нынешний мю, не удостоен прохода дальше. Спасибо глейзерам.
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Все важные матчи МЮ проигрывает. Тут без вариантов
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Ответ oberkorn
Болею за мю 30 лет. Если авария Мюнхен сегодня не зарубится, хотя им ничего и не надо, перестану их уважать. Нынешний мю, не удостоен прохода дальше. Спасибо глейзерам.
да в принципе америкосы в футболе это бич, но уж никак не панацея.
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