Судьба «МЮ» и «Севильи» в Лиге чемпионов. А еще какие расклады на матчи вторника?

Групповой этап Лиги чемпионов заходит на финальный круг, сегодня и завтра решаться судьбы путевок в плей-офф, а также кто поедет в Лигу Европы. Раздел «Ставки» на Sports.ru смотрит на матчи вторника.

«Манчестер Юнайтед» – на последнем месте в группе А из-за ничьей с «Галатасараем», теперь для прохода нужно:

• выиграть у «Баварии» (матч дома) за 2.85.

• «Копенгаген» и «Галатасарай» параллельно сыграют вничью – 3.80.

Тен Хаг о возможном вылете из еврокубков: «Я никогда не думаю о негативных сценариях. «МЮ» может победить любого соперника, мы доминировали над потрясающими игроками «Челси».

С учетом того, что немцы уже в плей-офф, вохможно, что будет ротация и отсутствие мотивации, плюс тренер «Юнайтед» и Харри Магуайр признаны лучшими в ноябре в АПЛ, может соберутся на решающий матч этого года?

«Арсенал» и ПСВ сыграют ничего не значащий матч между собой, обе команды заняли первое и второе место соответственно. Весь фокус на «Севилью» и «Ланс». Короли Лиги Европы рискуют пролететь мимо второго по значимости еврокубка. «Севилья» займет третье место, если обыграет «Ланс» на выезде. У испанской команды тогда будет преимущество по личным встречам, потому что в первом туре дома они сыграли вничью.

В понедельник власти Франции запретили болельщикам «Севильи» присутствовать на игре с «Лансом» в Лиге чемпионов. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объяснил это решение мерами безопасности, принятыми в связи с недавним столкновением болельщиков «Нанта» и «Ниццы», в ходе которого погиб человек.

По словам Хосе Кастро, «Севилья» совместно с правительством Испании намерена добиться разрешения для болельщиков присутствовать на матче.

«Мы считаем настоящим зверством то, что 300 болельщикам, которые к тому же не представляют опасности, запретили приехать на матч своей команды. Они купили билеты, а в воскресенье днем в ходе интервью французское правительство объявило об этом варварском решении.

Это бессмысленно, потому что это 300 болельщиков, которые просто хотят посмотреть на свою команду. Если во Франции возникли проблемы, об этом нужно сообщать своевременно. Не за день [до матча].

Будем надеяться, что здравомыслие восторжествует. Мы поговорили с УЕФА и ждем новостей. Следующие несколько часов будут очень важны для решения этого абсурдного вопроса, потому что раньше подобного не происходило.

До вчерашнего дня официальных новостей не было – все узнали об этом из интервью французского министра. Не было ничего официального, чтобы предупредить болельщиков, это зверство, которое ограничивает права европейцев, в данном случае испанцев», – сказал Кастро.

На «Ланс» дают 1.95, «Севилья» идет за 3.82.

«Реал» досрочно выиграл группу C, «Наполи» нужен еще шаг для второго места, а «Унион» пока бьется за проход в Лигу Европы. «Наполи» выйдет в плей-офф, если не проиграет «Браге» в два (или больше) мяча.

«Унион» займет третье место, если обыграет «Реал», а «Брага» не выиграет у «Наполи». По личным встречам преимущество у португальцев (гостевые 3:2 и 1:1 сейчас).

Вопрос только один – сможет ли команда из Берлина, прервавшая на выходных ужасную серию их 15+ игр без побед, собраться и устроить чудо? В первом матче с «Реалом» на выезде проиграли всего в один мяч (0:1), может дома все выйдет?

На это дают 3.89.

Ни одна позиция еще не закреплена окончательно. «Реал Сосьедад» и «Интер» разыграют первое место между собой, тем более в первом круге они сыграли вничью 1:1. Тут еще и Захарян наконец-то отметился результативным действием. Испанцы идут за 5.00, «Интер» – 1.67.

«Бенфика» поедет в Лигу Европы, если обыграет «Зальцбург» и в гостях отыграет 0:2, чтобы быть выше по дополнительным показателям. 2.21 на победу.