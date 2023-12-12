БК «Пари» – об удвоении депозитов: «Акция сработала в минус на оборот ставок. Начинаешь лудить только на бонусы, а реальные деньги не ставишь»

Управляющий партнер «Пари» Дмитрий Сергеев рассказал об эффективности акции «Паримания».

«Немножко инсайдов по «Паримании», как относительно новой акции для российского рынка. Вообще редко, кто на постоянной основе давал удвоение депозита, да еще и с верхним лимитом 50к. Чем-то похожим была «Турбо-пятница» у 1Х.

За месяц работы «Паримании» мы увидели логичные резкие всплески депозитов по вторникам и пятницам, что, казалось бы, хорошо на первый взгляд, однако потом последовали провалы в среду и субботу, иногда захватывало даже четверги с воскресеньями. Пользователи активно наливали депозитов в дни акции, чтобы денег хватило на 1-2 дня вперед.

В целом мы хотя бы на чуть-чуть, но обновили очередной рекорд по сумме депозитов за месяц, хотя другие букмекеры мне признавались, что ноябрь у них прошел хуже по депозитам, чем октябрь.

Странно, но мы заметили повышенную маржинальность в игре на реальные деньги именно по вторникам и пятницам, что говорило о том, что люди, сделавшие повышенный депозит, делали в тот же день больше ставок на реальные деньги, но дальше странность – мы не выполнили KPI по обороту за месяц.

Я сам, принимая участие в акции, заметил, что начинаешь лудить только на бонусы, а реальные деньги не ставишь. Получил бонус 50к к депозиту и начинаешь сливать их на экспрессы из трех событий.

Если раньше ты хотел поставить реальные деньги на «верняки» экспрессы из трех событий с кэфами 1.5-1.6, то теперь я обходился бонусными деньгами, тем более их не так жалко. Противоречит немного предыдущему факту про маржинальность, но в целом акция сработала в минус на оборот ставок.

С другой стороны, мы обновили рекорд по активным игрокам, которых было даже больше, чем в октябре, плата за это составила +50% к ежемесячным бонус костам.

На привлечение новой аудитории акция вообще не сработала, конверсия в первый депозит провалилась, но на реактивацию сработала прекрасно.

В общем, противоречивые результаты, дискуссия по ним в коллективе еще продолжается. Признать ее провальной нельзя, но и признать эффективной рука не поднимается», – написал Сергеев в телеграме.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Букмекерские итоги первого круга РПЛ: от удивительного «Краснодара», до катастрофы «Сочи» за 9999.00