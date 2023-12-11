Букмекерские итоги первого круга РПЛ: от удивительного «Краснодара», до катастрофы «Сочи» за 9999.00

Первый круг РПЛ – все. 18 туров позади, многие удивляют в хорошем смысле, многие – в плохом, но футбола теперь ждать почти до весны. Раздел «Ставки» на Sports.ru предлагает взглянуть на то, как менялись коэффициенты на чемпионство, кто котируется лучшим бомбардиром и что там с чемпионской гонкой?

Это уже третья итерация таблицы с коэффициентами на чемпионство в РПЛ. Первую вы найдете тут, вторую – там. Что видно сразу?

«Спартак», ЦСКА и «Локомотив» отдали все силы на борьбу с «Зенитом», «Динамо» незаметно подкралось и уронило их с трона.

«Краснодар» – 💪

«Крылья Советов» – 😏

«Сочи» – 😫

«Ростов» – рандомное выражение лица Карпина.

«Краснодар»-2023/24 стал одной из самых разносторонних команд лиги: при необходимости позиционно атакует, выбегает в быстрые атаки, встречает при розыгрышах от ворот, откатывается на свою половину, экспериментирует с тактикой, в топ-3 по забитым и пропущенным со стандартов. Остальные стараются, «Зенит» берет числом.

То, что Петербург умеет добирать во втором круге – не новость, поэтому все может измениться как в этом графике, так и в следующем.

Нестабильность «Зенита» – слоган этого сезона. Все из-за вечной необходимости в переменах: уехали Далер Кузяев и Малком – лидеры прошлых сезонов. Параллельно истерил Вендел. Сергей Семак начал сезон с парой Ренан – Чистяков, но Роберт привозил каждый матч, а Дмитрий быстро выбыл из-за травмы. Пришлось перехватить Страхиню Эраковича, поверить в Нуралы Алипа, переквалифицировать Вячеслава Караваева в третьего центрального. более подробно, обстоятельно и экспертно в тексте коллеги Дорского.

Сколько бы мы не говорили про невероятный «Краснодар» в этом сезоне, но «Зенит» все равно ни разу не удалось обогнать по коэффициентам на чемпионство. Ближе всего линии приблизились в районе седьмого тура, когда на «Зенит» давали 2.00, а на «Краснодар» – 2.80.

Вопрос о том, когда сказка южан закончится стоял с самого начала суперсерии без поражений, но ничья с «Балтикой» (2:2) и поражение от ЦСКА (1:2) под конец октября охладили коэффициенты – 3.40 в двенадцатом туре и перед выездом в Петербург – 4.50.

«Зенит» вырулил из крутого пике, а с учетом возможностей состава готов играть вдолгую. Еще 20 ноября «Краснодар» был фаворитом на зимнее чемпионство за 1.85, на петербуржцев выставили 3.55., перед последним туром – «быки» шли за 3.05, «Зенит» за 1.57.

Гонка будет яркой, в любом случае. Модель прогнозирования Opta Predictor оценивает шансы на победу петербуржского клуба в текущем сезоне Мир РПЛ в 52%. Шансы «Краснодара» на чемпионство оцениваются в 41,9%.

В гонке бомбардиров все очень интересно

Первым выставили Кассьерру за 1.25. ну, тут не попишешь – 14 мячей за 16 игр суперстата.

Дальше Чалов (8), Кордоба (8), Тюкавин (8) и Сперцян (8) с 6.00, 10.00, 10.00 и 20.00 соответственно. Забавно, что букмекеры котирую Зе Болотного с 6 голами тоже за 20.00, как и Сперцяна.

Вот и думай теперь, чего тут ждать. Хотя и ждать довольно долго, все еще может сто раз поменяться, например кто-то уедет, как Малком, которого котировали первым в гонке за бутсой.

Фото: РИА Новости/Виталий Невар, Алексей Филиппов, Алексей Даничев