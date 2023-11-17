Флоренци признался, что делал нелегальные ставки на спорт, но не ставил на футбол. Прокуроры FIGC ему поверили (La Gazzetta dello Sport)

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Появились подробности допроса Алессандро Флоренци по делу о нелегальных ставках.

По информации La Gazzetta dello Sport, 16 ноября защитник «Милана» пробыл на допросе в Итальянской федерации футбола чуть больше часа.

Флоренци категорически отрицал свою причастность к ставкам на футбол, но подтвердил, что ставил на другие виды спорта на нелегальных платформах. Прокуроры FIGC поверили футболисту – его слова показалась искренними.

«Флоренци разъяснил свою позицию, подтвердив абсолютную непричастность к любым ставкам на футбол. Никаких доказательств или споров на этот счет не появилось.

При этом футболист признал, что играл на нелегальных платформах, и предоставил прокурору разъяснения на этот счет», – сообщил адвокат игрока.

Ожидается, что Флоренци отделается небольшим штрафом. Федерация не станет его дисквалифицировать, как Сандро Тонали и Николо Фаджоли.

В текущем сезоне Серии А Флоренци провел 10 матчей. Его статистику можно найти здесь

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3 комментария

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Любитель побеждать
Нелегальные платформы, типа 1хbet что ли?)
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Алексей Гусев
Самое веселое, эти самые "нелегальные платформы" имеют такие же спонсорские контракты с футболистами и клубами, как и легальные, но штрафуют только футболистов, а за что, если их официально допустили до спонсирования?
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