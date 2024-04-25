ФАС признала ненадлежащей рекламу PARI. Букмекер использовал образ человека

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала рекламу БК PARI ненадлежащей.

«Ранее в ФАС России поступило обращение гражданина с жалобой на рекламные материалы букмекерской конторы PARI, которые распространялись в Интернете в августе-сентябре 2023 года. В рекламе использовался образ человека.

Согласно Закону о рекламе, использование образов людей запрещено в рекламе азартных игр и пари.

Служба возбудила дело в отношении PARI по признакам нарушения Закона о рекламе. По итогам его рассмотрения ФАС России признала рекламу ненадлежащей и выдала букмекерской конторе предписание», – сообщили в ФАС.

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