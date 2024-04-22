«Фонбет» и «Лига Ставок» попали в топ-30 крупнейших рекламодателей России в 2023 году

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Букмекерские компании впервые попали в ежегодный рейтинг крупнейших рекламодателей России от портала Sostav.

«Фонбет» занял 19-е место в рейтинге. Рекламные затраты букмекера за 2023-й составили 4,4 млрд рублей, большая часть бюджета (2,7 млрд) пришлась на телевидение.

«Лига Ставок» стала 29-й с рекламными затратами в размере 3,4 млрд рублей. Основная доля бюджета пришлась на ТВ – 2,6 млрд рублей.

Крупнейшим рекламодателем России в 2023 году стал «Сбер» (35,5 млрд рублей). В топ-3 также вошли «Яндекс» (19 млрд) и «Тинькофф» (12,1 млрд).

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