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На Лихтенштейн против Роналду прошел коэффициент 6.05, автогол на 90+7 убил 6.30 на Болгарию. Ох и весело с цифрами в отборе Евро

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В квалификации к Евро-2024 в четверг было сыграно девять матчей. Казалось, интриг практически никаких – они все запланированы на следующие дни. Но крупные коэффициенты не давали покоя.

Некоторые прошли очень неожиданно, а другие – обидно не сыграли.

Да, 9.00 на Азербайджан – и с запасом!

Об этом у нас даже был отдельный материал. На победу Азербайджана в домашнем матче против Швеции давали 7.70, 8.05 и в день игры даже 9.00. Вот только азербайджанцы сходу забили дважды уже к шестой минуте, а потом даже вдесятером умудрились с центра поля зарядить и третий.

3:0! Сочувствуем тем, кто брал в экспресс 1.43 на Швецию.

Облом в Болгарии – счастье с 6.30 было так близко

Именно такими цифрами оценивалась домашняя победа болгар над венграми. Проблемы Болгарии вместе с мотивацией Венгрии побыстрее выйти на Евро и стадионом без зрителей, казалось, практически не оставляли шансов хозяевам. Примерно так и происходило – болгары в меньшинстве, удары 16:1 в пользу венгров, вот только счет был равным.

Но потом сравнялись и составы, а Болгария еще и забила с пенальти. 2:1 держались до 90+7, когда защитник Алекс Петков красиво переправил мяч в собственные ворота. В итоге – 2:2. Автогол вывел Венгрию на Евро (им нужно было просто одно очко) и лишил победы Болгарию с коэффициентом 6.30.

6.05 на непроигрыш Лихтенштейна португальцам в первом тайме. И ведь зашло!

Понятно, что нет турнирной мотивации, но это чистое безумие – ставить 1Х на первый тайм на команду, проигравшую восемь матчей из восьми с разницей 1:25 против команды, выигравшей восемь из восьми с 32:2. Пусть и коэффициент 6.05.

Но Лихтенштейн и Португалия в первом тайме сыграли 0:0, так что и 1:14 по ударам мало кого волнуют. Португальцы быстро одумались – Криштиану Роналду забил на первой же минуте после перерыва. В итоге его команда довела матч до победы, но в первом тайме она молчала. 

Бац – и гол на 90+3 оставляет без победы за 3.32

Сборные Грузии и Шотландии тоже ни за что не боролись, но у себя на поле грузины забили в каждом из таймов (как мы и предполагали – гол после перерыва) и вели 2:1 практически до самого конца. Все испортил форвард «Хартс» Лоуренс Шенкленд, забивший за сборную впервые за четыре года. Произошло это на третьей добавленной минуте.

Сгорели 3.32 на прямую победу, да и нулевая фора в пользу Грузии за 2.36 выглядела аппетитно.

Но все-таки счастье есть – оно в Люксембурге с 3.58!

И оно было в первом тайме – 3.58 давали на победу Люксембурга до перерыва над Боснией и Герцеговиной. У люксембуржцев лишь математические шансы на выход, но команда смотрится очень прилично в квалификации, комфортно располагаясь на третьем месте.

3.58 зашли достаточно легко: на шестой минуте состоялся первый гол, на 30-й минуте – еще один, уже с пенальти. Пропустить Люксембург никак не мог – он не допустил ни одного удара в створ своих ворот. И до перерыва вел 2:0.

Могло ли зайти что-то еще из крупного в других матчах? Скорее, нет. На победу Исландии в первом тайме давали 5.95 – и команда повела в счете, но Словакия к 36-й минуте уже выигрывала 2:1. А на победу Литвы до перерыва в Черногории было 8.20, но черногорцы быстро забили и спокойно довели тайм до победы.

Наблюдения за крупными коэффициентами вполне могли затмить бедный на интриги день. Интересно, что из больших цифр зайдет дальше. 

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Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press; East News/SEBASTIEN BOZON / AFP

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