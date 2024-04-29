Дмитрий Сергеев: «В России начали массово отключаться платежки из-за системы дроп-мониторинга. Это кошмар для серых казино и букмекеров»

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Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев отреагировал на усиление блокировки карт подставных лиц со стороны крупных российских банков.

«Кошмар для серых казино и букмекеров в России. Сегодня (26 апреля – прим. Sports) массово начали отключаться платежки из-за системы дроп-мониторинга российских банков. Отказы в работе банковских карт и переводов по СБП.

Ждем трафик на легальных букмекеров. Дропам привет», – написал Сергеев в телеграме.

Позже он добавил: «Все чаще вижу подтверждения моему сообщению. Уверен, какой-никакой переток игроков будет».

Дропы – это подставные лица, задействованные в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт. Их привлекают с целью избежать ответственности за перевод или обналичивание денежных средств со счетов и банковских карт.

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1 комментарий
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ничего не будет. Потому что, вам надо улучшать свли сервисы, но вы жадные твари
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