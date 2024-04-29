Дмитрий Сергеев: «В России начали массово отключаться платежки из-за системы дроп-мониторинга. Это кошмар для серых казино и букмекеров»
Управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев отреагировал на усиление блокировки карт подставных лиц со стороны крупных российских банков.
«Кошмар для серых казино и букмекеров в России. Сегодня (26 апреля – прим. Sports) массово начали отключаться платежки из-за системы дроп-мониторинга российских банков. Отказы в работе банковских карт и переводов по СБП.
Ждем трафик на легальных букмекеров. Дропам привет», – написал Сергеев в телеграме.
Позже он добавил: «Все чаще вижу подтверждения моему сообщению. Уверен, какой-никакой переток игроков будет».
Дропы – это подставные лица, задействованные в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт. Их привлекают с целью избежать ответственности за перевод или обналичивание денежных средств со счетов и банковских карт.
Роналду ничего не выиграет в Саудовской Аравии. Пора уходить?