Бернли – Ньюкасл: прогноз на матч 4 мая 2024, АПЛ
Дата матча: 4 мая 2024 года
Место проведения: стадион Терф Мур, Бернли
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Анализ данных:
- Бернли набрал 24 очка и занимает 19 место в турнирной таблице, в то время как Ньюкасл имеет 53 очка и занимает 7 место.
- Бернли не проигрывал в 3 последних матчах, забивал в каждом из них, но также пропускал голы.
- Ньюкасл выиграл 3 последних очных матча с Бернли.
- Ньюкасл забил 11 голов в последних 5 играх, в то время как Бернли забил 7 голов за тот же период.
- Обе команды имеют впечатляющий процент забитых голов за последние матчи.
Прогноз: Бернли продемонстрировал последнее время более стабильную игру, но Ньюкасл выглядит более мощной командой, особенно в атаке. Учитывая их преимущество в последних личных встречах и текущую форму, вероятнее всего, что Ньюкасл выиграет.
Рекомендация для прогноза: Победа Ньюкасла (П2)
Коэффициенты: П1: 3.55 X: 4 П2: 1.93
Где смотреть матч Бернли – Ньюкасл
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- Дата проведения
- 4 мая, 17.00, «Терф Мур»