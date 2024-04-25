Бернли – Ньюкасл: прогноз на матч 4 мая 2024, АПЛ

Дата матча: 4 мая 2024 года

Место проведения: стадион Терф Мур, Бернли

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Анализ данных:

Бернли набрал 24 очка и занимает 19 место в турнирной таблице, в то время как Ньюкасл имеет 53 очка и занимает 7 место.

Бернли не проигрывал в 3 последних матчах, забивал в каждом из них, но также пропускал голы.

Ньюкасл выиграл 3 последних очных матча с Бернли.

Ньюкасл забил 11 голов в последних 5 играх, в то время как Бернли забил 7 голов за тот же период.

Обе команды имеют впечатляющий процент забитых голов за последние матчи.

Прогноз: Бернли продемонстрировал последнее время более стабильную игру, но Ньюкасл выглядит более мощной командой, особенно в атаке. Учитывая их преимущество в последних личных встречах и текущую форму, вероятнее всего, что Ньюкасл выиграет.

Рекомендация для прогноза: Победа Ньюкасла (П2)

Коэффициенты: П1: 3.55 X: 4 П2: 1.93

Где смотреть матч Бернли – Ньюкасл

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