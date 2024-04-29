«Краснодар» выйдет на первое место в РПЛ, если победит «Крылья» за 2.30
«Крылья Советов» примут «Краснодар» в 26-м туре РПЛ.
28 апреля лидер чемпионата «Зенит» проиграл «Динамо» (0:1). «Краснодар» возглавит турнирную таблицу РПЛ, если победит в Самаре.
Букмекеры дают коэффициент 2.30 на победу краснодарцев. Победа «Крыльев» и ничья оцениваются одинаковым коэффициентом – за 3.40.
Матч состоится 29 апреля и начнется в 13:00 мск.
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