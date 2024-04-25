Шанхай Шеньхуа – Цанчжоу Майти Лайонс: прогноз на матч 1 мая 2024, чемпионат Китая

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Дата матча: 1 мая 2024 года

Место проведения: Шанхай-Стэдиум, Шанхай

Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей

Шанхай Шеньхуа:

  • Набирает впечатляющее количество очков и занимает лидирующую позицию в турнирной таблице.
  • Имеет высокую результативность, забивая много голов.
  • В последних матчах показывает стабильные результаты, не проигрывая и регулярно забивая.
  • Причина для оптимизма: команда демонстрирует хорошую защиту, пропуская меньше голов, чем их соперники.

Цанчжоу Майти Лайонс:

  • Занимает более скромное место в турнирной таблице.
  • Обладает средней результативностью, но показывает неплохие результаты в некоторых матчах.
  • В последних играх команда забивает, но также и пропускает много голов.

Прогноз: Учитывая статистику и текущую форму команд, вероятно, что Шанхай Шеньхуа имеет преимущество в этом матче. Они склонны к победе, особенно учитывая их домашнее поле и стабильность в выступлениях. Однако, учитывая, что обе команды имеют неплохую атакующую линию и не всегда надёжную оборону, стоит ожидать голов с обеих сторон.

Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1,45.

Коэффициенты на тотал (количество голов):

  • ТБ 2,5 (Коэффициент 1,45)
  • ТМ 2,5 (Коэффициент 2,5)

Хотя Шанхай Шеньхуа имеет преимущество, матч, вероятно, будет результативным, с обеими командами, вероятно, забивающими голы.

Где смотреть матч Шанхай Шеньхуа – Цанчжоу Майти Лайонс

Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей

Шанхай Шеньхуа – Цанчжоу Майти Лайонс
Дата проведения
1 мая, 15.00, «Shanghai Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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