Шанхай Шеньхуа – Цанчжоу Майти Лайонс: прогноз на матч 1 мая 2024, чемпионат Китая
Дата матча: 1 мая 2024 года
Место проведения: Шанхай-Стэдиум, Шанхай
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Шанхай Шеньхуа:
- Набирает впечатляющее количество очков и занимает лидирующую позицию в турнирной таблице.
- Имеет высокую результативность, забивая много голов.
- В последних матчах показывает стабильные результаты, не проигрывая и регулярно забивая.
- Причина для оптимизма: команда демонстрирует хорошую защиту, пропуская меньше голов, чем их соперники.
Цанчжоу Майти Лайонс:
- Занимает более скромное место в турнирной таблице.
- Обладает средней результативностью, но показывает неплохие результаты в некоторых матчах.
- В последних играх команда забивает, но также и пропускает много голов.
Прогноз: Учитывая статистику и текущую форму команд, вероятно, что Шанхай Шеньхуа имеет преимущество в этом матче. Они склонны к победе, особенно учитывая их домашнее поле и стабильность в выступлениях. Однако, учитывая, что обе команды имеют неплохую атакующую линию и не всегда надёжную оборону, стоит ожидать голов с обеих сторон.
Рекомендуемая ставка: ТБ 2,5 за 1,45.
Коэффициенты на тотал (количество голов):
- ТБ 2,5 (Коэффициент 1,45)
- ТМ 2,5 (Коэффициент 2,5)
Хотя Шанхай Шеньхуа имеет преимущество, матч, вероятно, будет результативным, с обеими командами, вероятно, забивающими голы.
Где смотреть матч Шанхай Шеньхуа – Цанчжоу Майти Лайонс
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- Дата проведения
- 1 мая, 15.00, «Shanghai Stadium»