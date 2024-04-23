В Бразилии букмекерам запретили раздавать фрибеты и бонусы

Бразильский регулятор запретил местным организаторам азартных игр дарить фрибеты и бонусы своим клиентам.

Соответствующая поправка была внесена в закон о ставках. Также операторов обязали принимать деньги только от зарегистрированных клиентов и выплачивать выигрыши в течение 120 минут с момента завершения матча.

Кроме того, бразильским бетторам запретили пополнять игровые счета кредитными картами и криптовалютой.

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