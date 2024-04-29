2.25 – «Байер» закончит сезон Бундеслиги без поражений. Осталось всего 3 тура

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«Байер» ни разу не проиграл в этом сезоне.

За 2.25 можно поставить на то, что «Байер» завершит сезон Бундеслиги без поражений. До конца чемпионата осталось 3 тура.

Коэффициентом 3.10 букмекеры оценили вероятность того, что «Байер» не проиграет ни одного матча в сезоне во всех турнирах. Помимо трех игр в Бундеслиге леверкузенцам предстоит сыграть в финале Кубка Германии, в также полуфиналах/финале Лиги Европы.

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