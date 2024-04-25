Шеффилд Юнайтед – Ноттингем Форест: прогноз на матч 4 мая 2024, АПЛ
Дата матча: 4 мая 2024 года
Место проведения: стадион Брэмелл Лэйн, Шеффилд
Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей
Посмотрим на ключевые моменты:
- Шеффилд Юнайтед имеет негативную форму, проигрывая в 4 из последних 5 матчей, пропуская при этом много голов.
- Ноттингем Форест также не в лучшей форме, не побеждая в 4 последних матчах и также пропуская много голов.
- Исторический анализ показывает, что в последних 20 встречах между этими командами было много ничьих, но последние 3 матча выиграла Ноттингем Форест.
С учетом этого прогноз выглядит следующим образом:
Рекомендация для прогноза:
Хотя обе команды находятся в слабой форме, Ноттингем Форест имеет преимущество в последних личных встречах. Возможно, стоит рассмотреть ставку на Ноттингем Форест на победу с коэффициентом 1.63.
Коэффициенты: П1 – 5, Х – 4,2, П2 – 1,63
Где смотреть матч Шеффилд Юнайтед – Ноттингем Форест
Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей
- Дата проведения
- 4 мая, 17.00, «Брэмелл Лэйн»