Шеффилд Юнайтед – Ноттингем Форест: прогноз на матч 4 мая 2024, АПЛ

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Дата матча: 4 мая 2024 года

Место проведения: стадион Брэмелл Лэйн, Шеффилд

Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей

Посмотрим на ключевые моменты:

  1. Шеффилд Юнайтед имеет негативную форму, проигрывая в 4 из последних 5 матчей, пропуская при этом много голов.
  2. Ноттингем Форест также не в лучшей форме, не побеждая в 4 последних матчах и также пропуская много голов.
  3. Исторический анализ показывает, что в последних 20 встречах между этими командами было много ничьих, но последние 3 матча выиграла Ноттингем Форест.

С учетом этого прогноз выглядит следующим образом:

Рекомендация для прогноза:

Хотя обе команды находятся в слабой форме, Ноттингем Форест имеет преимущество в последних личных встречах. Возможно, стоит рассмотреть ставку на Ноттингем Форест на победу с коэффициентом 1.63.

Коэффициенты: П1 – 5, Х – 4,2, П2 – 1,63

Где смотреть матч Шеффилд Юнайтед – Ноттингем Форест

Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей

Шеффилд Юнайтед – Ноттингем Форест
Дата проведения
4 мая, 17.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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