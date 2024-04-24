Законопроект о запрете ставок для должников могут расширить на казино и другие азартные игры

Должникам могут запретить играть в казино.

Александр Трембицкий, автор законопроекта о запрете ставок для должников и ограниченно дееспособных, заявил, что законопроект может быть расширен на казино, игровые автоматы и другие виды азартных игр.

В ходе дискуссии на XIII форуме безопасного Интернета советник гендиректора БК «Фонбет» Николай Оганезов отметил, что законопроект о должниках касается только букмекеров и не затрагивает другие азартные игры.

«Законопроект, к сожалению, направлен только на легальных букмекеров. Получается, что у нас законодательство строится таким образом, что у легального сектора идет огромный отток в нелегальный.

Если люди играли в легальных букмекерах, с этого платились налоги, целевые отчисления, а новые законопроекты приведут к тому, что все это у легального сектора могут забрать. Меня такая система борьбы с нелегальным сектором удивляет», – сказал Оганезов

Трембицкий отметил, что документ будет доработан.

«Этот законопроект – номер один на повестке дня, там действительно есть недоработки, но мы просто еще не подошли к этому вопросу в части офлайн-казино и игорной деятельности. Это все будет, поверьте мне.

Пока одной из основных заслуг я считаю запрет на производство ставок и участие в азартных играх онлайн тем, кто имеет возбужденное исполнительное производство, задолженность по алиментам», – сказал автор законопроекта.

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