209 млрд рублей – объем нелегального рынка азартных игр в Казахстане

Президент ОЮЛ «Саморегулируемая организация букмекеров Казахстана» Рауан Кенжали раскрыл масштабы нелегального игорного рынка в Казахстане.

По его словам, деятельность офшорных организаторов азартных игр в стране приводит к неограниченным финансовым операциям, агрессивной рекламе и отсутствию возрастных ограничений.

«По оценкам, объем нелегальной индустрии достигает более 1 трлн тенге (209 млрд рублей – прим. Sports) в год, что говорит о масштабности данной проблемы.

Ни одной стране в мире не удалось решить данную проблему. Но успешные практики регулирования показывают, что эффективным является комплексный подход.

В качестве активных методов выделяется блокировка незаконных интернет-ресурсов и денежных транзакций, а среди пассивных методов – легализация и либерализация законодательства», – сказал Кенжали.

Глава ассоциации также озвучил свои идеи по повышению эффективности законопроекта по вопросам игорного бизнеса и лотерей.

«Предлагаем систему «белого листа» вместо «черного листа». Существующие поправки в законопроекте, направленные на борьбу с нелегальными организаторами из-за рубежа, к сожалению, малоэффективны.

В частности, система так называемого «черного листа», предусматривающего блокировку после выявления незаконных организаторов и включения их в список на основании судебного решения имеет ряд недостатков. В их числе – реактивный характер, то есть система действует после факта нарушения, а также это волокита по судебному признанию.

То есть процесс юридического признания занимает значительное время, что снижает эффективность механизма», – пояснил Кенжалин.

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