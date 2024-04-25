Кристал Пэлас – Манчестер Юнайтед: прогноз на матч 6 мая 2024, АПЛ

Дата матча: 6 мая 2024 года

Место проведения: стадион Селхерст Парк, Лондон

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Обе команды показывают хорошую игровую форму, не проигрывая в последних матчах. Кристал Пэлас показывает стабильную игру в последних играх, забивая и не проигрывая. Однако, Манчестер Юнайтед обладает большей скоростью и выносливостью в атаке, что отразилось на их последних результатах, где команда забивает в 21 из последних 21 матчей. При этом обе команды имеют неплохие показатели в защите, что может привести к равновесной игре.

Учитывая предыдущие встречи между этими командами и форму игры каждой из них, вероятно, что матч будет напряженным, и обе команды забьют голы. Однако, Манчестер Юнайтед, вероятно, будет иметь небольшое преимущество благодаря своей атакующей мощи.

Прогноз на индивидуальный тотал гостей (Манчестер Юнайтед): Манчестер Юнайтед забьет более одного гола.

Рекомендация для прогноза: Манчестер Юнайтед забьет более одного гола. Коэффициент: 1.48

Где смотреть матч Кристал Пэлас – МЮ

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