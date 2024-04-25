Краснодар – Ахмат: прогноз на матч 4 мая 2024, РПЛ
Дата матча: 4 мая 2024 года
Место проведения: стадион Краснодар
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Краснодар:
- Последний матч завершился ничьей 0:0 против Крыльев Советов.
- На данный момент занимает второе место в турнирной таблице с 50 очками после 26 туров.
- Команда не проигрывает в 3 последних матчах.
- В последних 5 играх забила 10 голов, но пропустила 7.
Ахмат:
- Последняя игра закончилась крупной победой 5:1 над Пари НН.
- Находится на 10 месте в таблице с 29 очками.
- Также, как и Краснодар, не проигрывает в последних 3 матчах.
- Забивает в 4 последних играх, но также пропускает много голов (11 за последние 5 игр).
Теперь, смотря на их противостояния:
- Краснодар не проигрывал в 5 из 7 последних матчей против Ахмата.
- Ахмат же не проигрывал в 6 из 8 последних матчей против Краснодара.
С учётом данных о забитых и пропущенных голах за последние игры обеих команд, а также их текущей формы и статистики личных встреч, можно сделать следующий прогноз:
Краснодар и Ахмат в последнее время демонстрируют стабильные результаты, и матч обещает быть интересным. Учитывая, что Краснодар не проигрывал в большинстве последних матчей против Ахмата, а Ахмат также имеет хороший набег и забивает голы, возможен вариант, когда обе команды смогут отличиться. Поэтому мой прогноз:
Прогноз: Обе команды забьют за 1,83.
Коэффициенты: П1 за 1,63, Х за 4,05, П2 за 5,3
Где смотреть матч Краснодар – Ахмат
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- Дата проведения
- 4 мая, 19.30, «стадион Краснодар»