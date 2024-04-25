Краснодар – Ахмат: прогноз на матч 4 мая 2024, РПЛ

Теги премьер-лига Россия Ахмат Ставки на спорт Краснодар Ставки на футбол Лига ставочных блогеров прогнозы на футбол Ставки

Дата матча: 4 мая 2024 года

Место проведения: стадион Краснодар

Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей

Краснодар:

  • Последний матч завершился ничьей 0:0 против Крыльев Советов.
  • На данный момент занимает второе место в турнирной таблице с 50 очками после 26 туров.
  • Команда не проигрывает в 3 последних матчах.
  • В последних 5 играх забила 10 голов, но пропустила 7.

Ахмат:

  • Последняя игра закончилась крупной победой 5:1 над Пари НН.
  • Находится на 10 месте в таблице с 29 очками.
  • Также, как и Краснодар, не проигрывает в последних 3 матчах.
  • Забивает в 4 последних играх, но также пропускает много голов (11 за последние 5 игр).

Теперь, смотря на их противостояния:

  • Краснодар не проигрывал в 5 из 7 последних матчей против Ахмата.
  • Ахмат же не проигрывал в 6 из 8 последних матчей против Краснодара.

С учётом данных о забитых и пропущенных голах за последние игры обеих команд, а также их текущей формы и статистики личных встреч, можно сделать следующий прогноз:

Краснодар и Ахмат в последнее время демонстрируют стабильные результаты, и матч обещает быть интересным. Учитывая, что Краснодар не проигрывал в большинстве последних матчей против Ахмата, а Ахмат также имеет хороший набег и забивает голы, возможен вариант, когда обе команды смогут отличиться. Поэтому мой прогноз:

Прогноз: Обе команды забьют за 1,83.

Коэффициенты: П1 за 1,63, Х за 4,05, П2 за 5,3

Где смотреть матч Краснодар – Ахмат

Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей

Краснодар – Ахмат
Дата проведения
4 мая, 19.30, «стадион Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий