Краснодар – Ахмат: прогноз на матч 4 мая 2024, РПЛ

Дата матча: 4 мая 2024 года

Место проведения: стадион Краснодар

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Краснодар:

Последний матч завершился ничьей 0:0 против Крыльев Советов.

На данный момент занимает второе место в турнирной таблице с 50 очками после 26 туров.

Команда не проигрывает в 3 последних матчах.

В последних 5 играх забила 10 голов, но пропустила 7.

Ахмат:

Последняя игра закончилась крупной победой 5:1 над Пари НН.

Находится на 10 месте в таблице с 29 очками.

Также, как и Краснодар, не проигрывает в последних 3 матчах.

Забивает в 4 последних играх, но также пропускает много голов (11 за последние 5 игр).

Теперь, смотря на их противостояния:

Краснодар не проигрывал в 5 из 7 последних матчей против Ахмата.

Ахмат же не проигрывал в 6 из 8 последних матчей против Краснодара.

С учётом данных о забитых и пропущенных голах за последние игры обеих команд, а также их текущей формы и статистики личных встреч, можно сделать следующий прогноз:

Краснодар и Ахмат в последнее время демонстрируют стабильные результаты, и матч обещает быть интересным. Учитывая, что Краснодар не проигрывал в большинстве последних матчей против Ахмата, а Ахмат также имеет хороший набег и забивает голы, возможен вариант, когда обе команды смогут отличиться. Поэтому мой прогноз:

Прогноз: Обе команды забьют за 1,83 .

Коэффициенты: П1 за 1,63, Х за 4,05, П2 за 5,3

Где смотреть матч Краснодар – Ахмат

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