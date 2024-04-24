Букмекеров могут обязать прекращать обработку персональных данных по онлайн-заявке. Сейчас это можно сделать только письменно

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Проект поправок в Федеральный закон «О персональных данных», внесенный на рассмотрение в Госдуму, может повлиять на букмекерские компании.

Законопроект устанавливает новое обязательное требование к операторам, собирающим персональные данные – в том числе к букмекерам.

В случае принятия поправок оператор должен будет обеспечить возможность отзыва согласия на обработку персональных данных как в письменной форме, так и в онлайн-форме. Сейчас возможен только первый вариант.

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