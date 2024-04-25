Оренбург – Крылья Советов: прогноз на матч 4 мая 2024, РПЛ

Дата матча: 4 мая 2024 года

Место проведения: стадион Газовик, Оренбург

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Оренбург занимает 14-е место, имея 26 очков, с 6 победами, 8 ничьими и 12 поражениями. Они проиграли в 3 последних матчах и пропустили в них 10 голов, забив при этом 7.

Крылья Советов занимают 6-е место с 40 очками, 11 победами, 7 ничьими и 8 поражениями. Они не проиграли в 5 из 7 последних матчей и пропустили всего 3 гола, забив 6.

Оренбург играет вничью в 3 последних встречах.

Крылья Советов не проигрывают в 5 из 7 последних матчей.

Крылья Советов не проигрывали в последних 5 матчах против Оренбурга.

Оренбург забивает в 7 последних матчах против Крыльев Советов.

Крылья Советов пропускают в среднем 0.60 гола за игру в последних 5 матчах.

Оренбург забивает в 6 из 8 последних матчей.

Оренбург пропускает в 5 последних матчах в среднем 2.00 гола за игру.

На основе этого анализа, мой прогноз таков:

Обе команды в последнее время забивают достаточно, но Оренбург имеет проблемы в обороне, пропуская много голов. Учитывая, что Крылья Советов не проигрывали в последних встречах с Оренбургом и несколько более устойчивы в обороне, склоняюсь к тому, что они имеют преимущество.

Прогноз: Победа Крыльев Советов

Коэффициенты Фонбет: П1 – 2,25, Х – 3,8, П2 – 2,9

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