«Сочи» – главный претендент на вылет из РПЛ. «Балтика» – 2-я, «Урал» – 3-й у букмекеров
Букмекеры уверены, что «Сочи» вылетит из РПЛ по итогам сезона.
За 5 туров до конца чемпионата сочинский клуб занимает последнее место, отставая от зоны стыковых матчей на 5 очков. На прямой вылет «Сочи» можно поставить за 1.15.
Вторым претендентом на вылет у букмекеров идет «Балтика» (2.10) – клуб занимает 15-е место с 23 очками.
Вылет «Урала», опережающего калининградцев на одно очко, котируется за 3.05.
Кто вылетит из РПЛ по версии букмекеров:
1. «Сочи» – 1.15
2. «Балтика» – 2.10
3. «Урал» – 3.05
4-6. «Ахмат» – 6.50
4-6. «Факел» – 6.50
4-6. «Оренбург» – 6.50
7. «Пари НН» – 11.00
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