«Сочи» – главный претендент на вылет из РПЛ. «Балтика» – 2-я, «Урал» – 3-й у букмекеров

Букмекеры уверены, что «Сочи» вылетит из РПЛ по итогам сезона.

За 5 туров до конца чемпионата сочинский клуб занимает последнее место, отставая от зоны стыковых матчей на 5 очков. На прямой вылет «Сочи» можно поставить за 1.15.

Вторым претендентом на вылет у букмекеров идет «Балтика» (2.10) – клуб занимает 15-е место с 23 очками.

Вылет «Урала», опережающего калининградцев на одно очко, котируется за 3.05.

Кто вылетит из РПЛ по версии букмекеров:

1. «Сочи» – 1.15

2. «Балтика» – 2.10

3. «Урал» – 3.05

4-6. «Ахмат» – 6.50

4-6. «Факел» – 6.50

4-6. «Оренбург» – 6.50

7. «Пари НН» – 11.00

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