Владельцы российских БК заработали 57 млрд рублей за 2023 год

Теги Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня деньги Ставки

Владельцы российских букмекерских компаний суммарно получили 56,9 млрд рублей дивидендов за 2023 год.

Самые крупные дивиденды, по данным «РБ Бизнес», получили владельцы «Фонбета» – 22,7 млрд рублей.

На втором месте расположились акционеры Winline (15,1 млрд), на третьем – владельцы PARI (8,2 млрд).

Доходы владельцев российских БК в 2023 году:

1. «Фонбет» – 22,7 млрд рублей;

2. Winline – 15,1 млрд;

3. PARI – 8,2 млрд;

4. «Мелбет» – 6,15 млрд;

5. БЕТСИТИ – 3,2 млрд;

6. BetBoom – 940,8 млн;

7. «Тенниси» – 290 млн;

8. Olimpbet – 241,4 млн;

9. «Лига Ставок» – 117 млн.

Ставки на Спортсе

Расклады букмекеров после 1/4 ЛЕ и ЛК: в финалы выйдут клубы из Италии, но выиграют турниры «Байер» и «Астон Вилла»

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Убрали казино из страны и ввели казино. Аккуратно подменили. Чистейший развод.
+2
-1
+1
Ну, те, кто на лицензии, не заработали, а обобрали. Я ставлю на Добробете, нор у них нет лицензии. А контора топчик при этом.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий