Владельцы российских БК заработали 57 млрд рублей за 2023 год
Владельцы российских букмекерских компаний суммарно получили 56,9 млрд рублей дивидендов за 2023 год.
Самые крупные дивиденды, по данным «РБ Бизнес», получили владельцы «Фонбета» – 22,7 млрд рублей.
На втором месте расположились акционеры Winline (15,1 млрд), на третьем – владельцы PARI (8,2 млрд).
Доходы владельцев российских БК в 2023 году:
1. «Фонбет» – 22,7 млрд рублей;
2. Winline – 15,1 млрд;
3. PARI – 8,2 млрд;
4. «Мелбет» – 6,15 млрд;
5. БЕТСИТИ – 3,2 млрд;
6. BetBoom – 940,8 млн;
7. «Тенниси» – 290 млн;
8. Olimpbet – 241,4 млн;
9. «Лига Ставок» – 117 млн.
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