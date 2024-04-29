Беттор проиграл суд «Лиге Ставок». Букмекер признал его ставки групповыми

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Суд отклонил иск беттора к букмекерской компании «Лига Ставок», которая признала недействительными несколько десятков ставок игрока.

«Из материалов дела следует, что в результате мониторинга игровой активности клиента было зафиксировано совпадение IP-адресов, с использованием которых заключали пари иные участники азартных игр.

Букмекер увидел в этом все признаки групповых ставок, что запрещено правилами компании.

На время проверки игровой активности пользователя «Лига Ставок» заблокировала его счет, на котором находилось почти 305 000 рублей. И уже после перерасчета отмененных ставок на игровом счете клиента осталось чуть более 80 000 рублей», – сообщает Sportclan.

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