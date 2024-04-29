«Рейнджерс» выбил «Вашингтон» Овечкина из Кубка Стэнли. Клуб Панарина котируется фаворитом турнира
«Рейнджерс» обыграл «Вашингтон» в четвертом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли и вышел в следующий раунд.
Команда Артемия Панарина выиграла все четыре игры серии с общей разницей 15:7.
«Рейнджерс» продолжает котироваться фаворитом Кубка Стэнли за 5.50.
Фавориты Кубка Стэнли по версии букмекеров:
1. «Рейнджерс» — 5.50
2. «Эдмонтон» — 6.80
3-4. «Каролина» — 7.00
3-4. «Колорадо» — 7.00
5. «Флорида» — 8.00
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