Проект «Лига Ставок Media Basket» получил серебряную награду на конкурсе E+Awards 2024

25 апреля прошла церемония вручения наград конкурса E+ Awards 2024, определившего самые эффективные проекты российского маркетинга. В число лучших вошел проект «Лига Ставок Media Basket».

E+ Awards (ex Effie Russia) — главная награда за достижения в сфере рекламы и маркетинга в России. В этом году более 200 проектов участников оценивали лидеры индустрии, представители ведущих брендов и агентств.

В номинации «Спортивный маркетинг» серебряную награду получил проект первой медийной баскетбольной лиги в России — «Лига Ставок Media Basket». Золото в данной категории разыграно не было.

Этой весной стартовал уже третий сезон уникального спортивно-развлекательного проекта. «Лига Ставок Media Basket» — главное баскетбольное событие в медиа-спорте, которое проходит в Москве в Лужниках с участием звезд шоу-бизнеса, блогеров, селебрити и именитых баскетболистов.

«Популяризация национального спорта всегда была нашей задачей с момента основания компании. Мы хотим показать зрелищность баскетбола, привлечь в него новых людей, которые никогда не увлекались баскетболом и не задумывались о том, насколько это красивый вид спорта. У нас получилось объединить аудиторию разных возрастов и разных взглядов.

Мы гордимся этим проектом и уверены, что третий сезон “Лиги Ставок Media Basket” будет еще масштабнее и интереснее», – прокомментировал вице-президент «Лиги Ставок» Ратмир Ронами.