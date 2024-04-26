«Байер» побьет рекорд «Баварии» по очкам в Бундеслиге, если выиграет последние 4 матча в сезоне

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«Байер» может побить рекорд «Баварии» по числу очков за сезон Бундеслиги.

Мюнхенский клуб установил рекорд по набранным очкам в сезоне-2012/13, завершив чемпионат с 91 очком.

В активе «Байера» 80 очков за 4 тура до конца чемпионата. Клубу нужно одержать четыре победы, чтобы побить рекорд «Баварии».

БК «Тенниси» дает коэффициент 3.55 на то, что рекорд мюнхенцев падет. 1.25 – «Байер» не сможет превзойти это достижение.

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