ДоброFON вручил Камиле Валиевой золотую медаль

Благотворительная программа «ДоброFON» поздравила фигуристку Камилу Валиеву с днем рождения и подарила ей памятную золотую медаль. Подарок Валиевой вручил управляющий акционер FONBET Валентин Голованов.

Медаль выполнена по индивидуальному заказу из чистого золота 585 пробы. Диаметр медали 70 мм, а вес – 130 грамм. На лицевой стороне медали изображен Казанский Кремль и скользящая на его фоне Валиева, а на задней – пять сердец, символизирующие поддержку россиян к спортсменке. Гравировка медали выполнена методом холодной штамповки.

«Уверены, что Камила преодолеет все трудности и добьется огромных успехов во всех тех направлениях, которыми будет заниматься. Её сильный характер, железная воля и такие друзья и партнёры как мы обязательно в этом помогут, – говорит Валентин Голованов. – Вся страна знает, что Валиева достойно и безоговорочно победила и заслужила медаль.

Поэтому хотели бы подарить медаль из чистого золота, как символ нашей любви и признания. Тем более приятно делать этот подарок в день рождения. Поздравляю с восемнадцатилетием – важная дата, много ждёт впереди. Пусть твои мечты и желания сбываются. А жизнь будет полна ярких эмоций и счастья».

«Спасибо большое за такой неожиданный подарок! Этот день рождения мне точно запомнится, в первую очередь, благодаря поздравлениям самых близких людей и подписчиков, было очень приятно услышать так много искренних, добрых и поддерживающих слов, – делится Валиева. – Я хочу поблагодарить всех, кто нашел время и написал мне, так много добра и любви было вокруг, что мне захотелось поделиться ими с другими!

Знаю, как много делает «ДоброFON» для людей, которые из-за определенных жизненных обстоятельств нуждаются в помощи и поддержке, и надеюсь, что мне удастся поучаствовать в каком-то из их проектов в будущем. Это была бы для меня настоящая честь».

Благотворительная программа «ДоброFON» существует с 2019 года. За это время было реализовано свыше 200 социально значимых проектов и перечислено более 400 млн рублей на оказание адресной помощи больницам, домам престарелых, детским домам, интернатам и приютам, реабилитационным центрам, а также ветеранам ВОВ и спорта.

«ДоброFON» не один год успешно сотрудничает с фондами «Дорога Жизни», «Память поколений», «Детские домики» и «Подсолнух». В 2023 году «ДоброFON» и добровольческо-спасательный отряд «ЛизаАлерт» запустили проект «Футбол помогает», чтобы приобщить футбольное сообщество к поиску пропавших людей.

Ранее «ДоброFON» объявил о начале сотрудничества с Романом Костомаровым.