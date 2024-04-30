Кирилл Бельский считает, что «Реал» выйдет в финал ЛЧ: «Сити» был явно сильнее, но все равно уступил. Что уж говорить о «Баварии»?»

Автор канала Breakeven’s Кирилл Бельский сделал прогноз на первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Реал».

«Не успели мы отойти от четвертьфиналов Лиги чемпионов, а тут уже и полуфиналы подъехали.

У меня не было сомнений что «Бавария» пройдет «Арсенал», о чем не раз говорил ранее. Опыт выступлений в ЛЧ слишком многое решает. Тут то же самое: «Мадрид» — самый опытный клуб в главном еврокубке. «Сити» был явно сильнее, но все равно уступил. Так что уж говорить о «Баварии»?

Беру победу «Реала» за 2.80 по линии БЕТСИТИ. Но в этот раз не жду феерии голов, просто потому что у «Баварии» то и забивать возможно будет некому (Коман точно в пролете, а Сане, Мусиала и Гнабри под вопросом).

Поэтому рассмотрел бы рискованный ТМ 2,5 за 2.22. Ну и что-то Винисиуса в плей-офф ЛЧ мы слышали только в матче против «Лейпцига». Может быть пора забить? 3.00 на его гол можно забирать!» – считает Бельский.

Матч состоится 30 апреля, начало – в 22:00 мск.

Ставки на Спортсе

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