Арсенал – Борнмут: прогноз на матч 4 мая 2024, АПЛ

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Дата матча: 4 мая 2024 года

Место проведения: стадион Эмирейтс, Лондон

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Прежде всего, давайте разберем основные моменты:

Арсенал:

  • Набрал 80 очков после 35 туров и занимает 1 место.
  • Лучший бомбардир команды – Букайо Сака (19 голов в 45 матчах).
  • Победил в 3 последних матчах в Премьер-лиге.
  • Забил 85 голов за сезон, среднее в последних 5 матчах – 2.00 гола.
  • В среднем пропускает 1.00 гола за игру в последних 5 матчах.

Борнмут:

  • Набрал 48 очков после 35 туров и занимает 10 место.
  • Лучший бомбардир команды – Доминик Соланке (20 голов в 39 матчах).
  • В последних 5 матчах забил 8 голов, пропустил 7.
  • В последних 10 матчах забивает.
  • В среднем забивает 1.60 гола за игру в последних 5 матчах.

Личные встречи:

  • Арсенал побеждал в 11 из последних 14 встреч с Борнмутом.

Исходя из этих данных, можно сделать следующий прогноз:

Арсенал доминирует как в общих показателях, так и в личных встречах с Борнмутом. Учитывая его текущую форму, вероятность победы Арсенала высока.

Прогноз: Победа Арсенала Коэффициент: 1.22

Конечно, стоит учесть возможные факторы, такие как травмы игроков, тактические решения тренеров и другие аспекты, которые могут повлиять на результат матча.

Где смотреть матч Арсенал – Борнмут

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Арсенал – Борнмут
Дата проведения
4 мая, 14.30, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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