Арсенал – Борнмут: прогноз на матч 4 мая 2024, АПЛ

Дата матча: 4 мая 2024 года

Место проведения: стадион Эмирейтс, Лондон

Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей

Прежде всего, давайте разберем основные моменты:

Арсенал:

Набрал 80 очков после 35 туров и занимает 1 место.

Лучший бомбардир команды – Букайо Сака (19 голов в 45 матчах).

Победил в 3 последних матчах в Премьер-лиге.

Забил 85 голов за сезон, среднее в последних 5 матчах – 2.00 гола.

В среднем пропускает 1.00 гола за игру в последних 5 матчах.

Борнмут:

Набрал 48 очков после 35 туров и занимает 10 место.

Лучший бомбардир команды – Доминик Соланке (20 голов в 39 матчах).

В последних 5 матчах забил 8 голов, пропустил 7.

В последних 10 матчах забивает.

В среднем забивает 1.60 гола за игру в последних 5 матчах.

Личные встречи:

Арсенал побеждал в 11 из последних 14 встреч с Борнмутом.

Исходя из этих данных, можно сделать следующий прогноз:

Арсенал доминирует как в общих показателях, так и в личных встречах с Борнмутом. Учитывая его текущую форму, вероятность победы Арсенала высока.

Прогноз: Победа Арсенала Коэффициент: 1.22

Конечно, стоит учесть возможные факторы, такие как травмы игроков, тактические решения тренеров и другие аспекты, которые могут повлиять на результат матча.

Где смотреть матч Арсенал – Борнмут

Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей