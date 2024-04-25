Арсенал – Борнмут: прогноз на матч 4 мая 2024, АПЛ
Дата матча: 4 мая 2024 года
Место проведения: стадион Эмирейтс, Лондон
Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей
Прежде всего, давайте разберем основные моменты:
Арсенал:
- Набрал 80 очков после 35 туров и занимает 1 место.
- Лучший бомбардир команды – Букайо Сака (19 голов в 45 матчах).
- Победил в 3 последних матчах в Премьер-лиге.
- Забил 85 голов за сезон, среднее в последних 5 матчах – 2.00 гола.
- В среднем пропускает 1.00 гола за игру в последних 5 матчах.
Борнмут:
- Набрал 48 очков после 35 туров и занимает 10 место.
- Лучший бомбардир команды – Доминик Соланке (20 голов в 39 матчах).
- В последних 5 матчах забил 8 голов, пропустил 7.
- В последних 10 матчах забивает.
- В среднем забивает 1.60 гола за игру в последних 5 матчах.
Личные встречи:
- Арсенал побеждал в 11 из последних 14 встреч с Борнмутом.
Исходя из этих данных, можно сделать следующий прогноз:
Арсенал доминирует как в общих показателях, так и в личных встречах с Борнмутом. Учитывая его текущую форму, вероятность победы Арсенала высока.
Прогноз: Победа Арсенала Коэффициент: 1.22
Конечно, стоит учесть возможные факторы, такие как травмы игроков, тактические решения тренеров и другие аспекты, которые могут повлиять на результат матча.
Где смотреть матч Арсенал – Борнмут
Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей
- Дата проведения
- 4 мая, 14.30, «Эмирейтс»