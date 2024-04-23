Азартные игры запретят госслужащим и военнослужащим в Казахстане. Играть не смогут 220 тысяч человек

Парламент Казахстана одобрил в первом чтении законопроект по вопросам игорного бизнеса и лотерей.

Документ предусматривает запрет на участие в азартных играх для госслужащих и военнослужащих.

«Ограничение – это запрет [азартных игр] для государственных служащих, военнослужащих, служащих специальных госорганов.

Порядка 220 тысяч человек будут ограничены в играх, в любых: букмекерские конторы, казино, онлайн-казино», – заявил депутат Елнур Бейсенбаев.

Согласно новым поправкам, для организаторов онлайн-казино предусмотрят уголовную ответственность.

Ставки на Спортсе

Вылет из топ-5 и РПЛ: меньше веры в «Балтику», в опасности «Гавр» Кузяева, очень крутая интрига в Италии