В Москве завершился FONBET Кубок России по спортивному программированию

В Москве в РЭУ им. Плеханова завершился FONBET Кубок России по алгоритмическому программированию. Соревнования проходили на платформе FONCODE, разработанной при поддержке компании FONBET и Федерации спортивного программирования.

За медали FONBET Кубка России боролись 30 спортсменов из 9 регионов России. Победителем соревнований стал один из сильнейших спортсменов страны Федор Ромашов, второе место досталось еще одному представителю столицы Алексею Михненко, бронза — у Гимрана Абдуллина из Казани.

Победители FONBET Кубка России войдут в состав Сборной России по спортивному программированию и представят страну на Всемирных играх дружбы.

«FONBET Кубок России – это отличная возможность попасть на Игры дружбы. Я люблю участвовать в соревнованиях, а здесь собрались сильные соперники», – отметил Федор Ромашов.

Ранее Ромашов стал победителем «Игр Будущего» в дисциплине «спортивное программирование».