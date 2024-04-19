В Башкирии примут закон о противодействии договорным матчам. Спортивные федерации получат доступ к закрытой информации о ставках

Депутаты Госсобрания республики Башкирия на ближайшем заседании рассмотрят законопроект, который направлен на противодействие договорным матчам.

«Законопроект разработан для недопущения так называемых «договорных матчей», когда ход игры подгоняется под нужный результат.

По действующему законодательству те, кто имеет прямое отношение к результатам игр, не вправе делать ставки в букмекерских конторах и на тотализаторах. Это в первую очередь сами спортсмены, спортивные судьи, тренеры, руководители спортивных команд, спортивные агенты.

Следить за этим должны спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги. Более того, они обязаны применять санкции к спортсменам-нарушителям, включая их дисквалификацию.

Но на практике этот механизм дает сбой. У спортивных федераций есть обязанности, но недостаточно полномочий. Наш законопроект призван дать им необходимый инструментарий – обеспечить им доступ к закрытой информации о ставках.

Проект закона предусматривает, что местная спортивная федерация сможет через общероссийскую федерацию по соответствующему виду спорта получать в публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» информацию о пари в букмекерских конторах и на тотализаторах, заключенных участниками официальных спортивных соревнований», – заявил председатель Госсобрания Константин Толкачев.

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