«Краснодар» упустил шанс единолично возглавить РПЛ. «Зенит» котируется фаворитом чемпионской гонки

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«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0) в 26-м туре РПЛ.

Команда Мурада Мусаева упустила шанс единолично возглавить таблицу лиги. «Краснодар» делит первое место с «Зенитом» – обе команды набрали по 50 очков. «Динамо» идет третьим с 47 баллами.

«Зенит» – букмекерский фаворит чемпионской гонки за 1.55. «Краснодар» котируется за 2.85, «Динамо» – за 9.00.

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10 комментариев
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Ответ Шухрат Казыев
Комментарий скрыт
Переживаешь, что Карась не дал вторую желтую Кади и не назначил пенальти за снос Черниковым Горшкова? )
+7
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+7
Выученная беспомощность это называется. Даже если Зенит проиграет все оставшиеся матчи, Краснодар проиграет на один больше.
+6
0
+6
Ответ Шухрат Казыев
Комментарий скрыт
ахахахах, ну не плачь, чего ты)
+6
0
+6
Если такой слабый Зенит станет чемпионом, то вопросы довольны были именно к Краснодару и Динамо.
Нынешний Зенит - это мультик, карикатура
+9
-6
+3
Позорники
+2
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Ну не хочет Краснодар быть чемпионом России!
+2
0
+2
Волков: "жду от Зенита деньги на карточку")))
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Ответ Шухрат Казыев
Комментарий скрыт
Карась так то лучший наш арбитр за последние лет 15
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Ответ АлексейВ
Выученная беспомощность это называется. Даже если Зенит проиграет все оставшиеся матчи, Краснодар проиграет на один больше.
Если так случиться, то чемпионом станет Спартак!!! Вот это реально нонсенс будет!!!
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