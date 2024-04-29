«Краснодар» упустил шанс единолично возглавить РПЛ. «Зенит» котируется фаворитом чемпионской гонки

«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (0:0) в 26-м туре РПЛ.

Команда Мурада Мусаева упустила шанс единолично возглавить таблицу лиги. «Краснодар» делит первое место с «Зенитом» – обе команды набрали по 50 очков. «Динамо» идет третьим с 47 баллами.

«Зенит» – букмекерский фаворит чемпионской гонки за 1.55. «Краснодар» котируется за 2.85, «Динамо» – за 9.00.

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