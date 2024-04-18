PARI, Winline и «Лига Ставок» включены в реестр распространителей лотерей (ФНС)

Три российский букмекера добавлены в реестр операторов и распространителей лотерей на сайте Федеральной налоговой службы.

PARI, Winline и «Лига Ставок» официально получили статус распространителей лотерейных билетов. Однако, букмекеры еще не добавили раздел с лотереями на свои сайты.

В октябре 2023-го лотерейной деятельностью начал заниматься «Фонбет». Выручка БК от реализации лотерейных билетов за ноябрь и декабрь составила 9,1 млн рублей.

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