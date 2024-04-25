Букмекеры уверены в чемпионстве «Зенита» после 0:2 с «Рубином». Шансы «Краснодара» выросли более чем в 2 раза
«Зенит» остается главным фаворитом чемпионата России по версии букмекеров.
После поражения «Зенит» от «Рубина» (0:2) коэффициент на чемпионство петербуржцев вырос с 1.08 до 1.30.
Шансы «Краснодара» на титул увеличились. Неделю назад чемпионство котировалось за 10.00, сейчас – за 4.00.
«Краснодар» отстает от «Зенита» на одно очко за 5 туров до конца сезона РПЛ.
Котировки на победу в РПЛ в сезоне-2023/24:
1. «Зенит» – 1.30
2. «Краснодар» – 4.00
3. «Динамо» – 25.00
4-5. «Спартак» – 100.00
4-5. «Локомотив» – 100.00
6. ЦСКА – 200.00
7. «Крылья Советов» – 350.00
8. «Ростов» – 500.00
9. «Рубин» – 1000.00
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