Букмекеры уверены в чемпионстве «Зенита» после 0:2 с «Рубином». Шансы «Краснодара» выросли более чем в 2 раза

«Зенит» остается главным фаворитом чемпионата России по версии букмекеров.

После поражения «Зенит» от «Рубина» (0:2) коэффициент на чемпионство петербуржцев вырос с 1.08 до 1.30.

Шансы «Краснодара» на титул увеличились. Неделю назад чемпионство котировалось за 10.00, сейчас – за 4.00.

«Краснодар» отстает от «Зенита» на одно очко за 5 туров до конца сезона РПЛ.

Котировки на победу в РПЛ в сезоне-2023/24:

1. «Зенит» – 1.30

2. «Краснодар» – 4.00

3. «Динамо» – 25.00

4-5. «Спартак» – 100.00

4-5. «Локомотив» – 100.00

6. ЦСКА – 200.00

7. «Крылья Советов» – 350.00

8. «Ростов» – 500.00

9. «Рубин» – 1000.00

Ставки на Спортсе

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