«Авангард» выиграл 7 из 8 последних матчей. Победят «Северсталь» за 2.03

«Авангард» встретится с «Северсталью» в регулярном чемпионате КХЛ.

Омский клуб победил в 7 из 8 последних матчей, пять раз – в основное время. У «Северстали» на этом отрезке три поражения.

«Авангард» – фаворит сегодняшней встречи за 2.03. Поставить на клуб из Череповца можно с коэффициентом 3.20, на ничью – за 4.20.

Игра пройдет 14 ноября и начнется в 16:30 мск.

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