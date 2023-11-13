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Нули в таблицах топ-лиг: «Байер» и «Бавария» не проигрывают, «МЮ» не играет вничью, а у двух команд до сих пор нет побед

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К ноябрьской паузе в топ-лигах сыграно уже больше десяти туров. Кое-где в таблицах до сих пор значатся нули – кто-то не проигрывал, не играл вничью или даже до сих пор не побеждал.

Есть и неожиданные тенденции.

«Манчестер Юнайтед» до сих пор не играл вничью

В 12 турах АПЛ у команды семь побед и пять поражений плюс отрицательная разница мячей. О проблемах команды Эрика тен Хага все наслышаны – от травм до нервозной обстановки. Результаты очень неровные, а голы еле забиваются – лишь 13, это на уровне нижней части таблицы.

Но мы говорим о ничьих – и их пока ноль не только в АПЛ, но и в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне «МЮ» за сезон всего шесть раз сыграл вничью – меньше только «Манчестер Сити» (5). Причем половина из этих игр была с топами («Ньюкасл», «Челси», «Тоттенхэм»), еще половина с середняками и аутсайдерами («Кристал Пэлас, «Лидс», «Саутгемптон»).

Ничья в следующем туре «МЮ» оценивается в 3.56. Играть предстоит в гостях с «Эвертоном».

«Байер» до сих пор не проигрывал

Более того, для леверкузенцев и ничья – неудача, настолько сильно задрал планку Хаби Алонсо. «Байер» идет с десятью победами и одной ничьей после 11 туров в Бундеслиге. Миром разошлись в Мюнхене.

В прошлом сезоне команда так долго не продержалась – она сходу проиграла «Боруссии» Дортмунд, да и вообще начала ужасно – с четырех поражений в пяти матчах. Как пришел Алонсо, дела наладились. Мы помним, как мощно пошел «Байер», выдав две серии по пять побед. Но в конце не выдержал – пять заключительных туров прошли без них.

Сейчас у «Байера» в следующем туре будет выезд в Бремен. Там всего 1.43 на победу гостей и 1.134 на непроигрыш.

«Бавария» тоже обходится без поражений

Но результат хуже, чем у «Байера» – две ничьи. Вторая состоялась в Лейпциге. Зато разница мячей прекрасная – 42:9. И результат без поражений уже лучше, чем в прошлом сезоне – мы должны это отметить, чтобы Томас Тухель и нас не послал к Дитмару Хаманну. При Юлиане Нагельсманне «Бавария» продержалась шесть матчей, но в седьмом туре уступила «Аугсбургу» 0:1.

Сейчас едва ли грозит неудача. Следующая игра будет в Кельне, там в «Баварию» верят сильно – 1.25 на победу. А на непроигрыш – 1.057.

«Штутгарт» ни разу не сыграл вничью

Ноль ничьих в 11 турах. Но зачем они нужны, когда аж восемь побед и третье место в таблице? Да еще и с сумасшедшим Серу Гирасси, который в девяти матчах умудрился наколотить 15 голов. Совершенно безумный результат.

А еще любопытно, что чаще «Штутгарта» никто не играл вничью в прошлом сезоне. Да, именно эта команда лидировала по ним вместе с «Кельном». Сейчас все наоборот.

Кстати, 3.68 – это коэффициент на ничью «Штутгарта» во Франкфурте. Как раз против «Айнтрахта», который любит их гонять – чаще него вничью в Бундеслиге в этом сезоне никто не играл.

«Унион» тоже без ничьих

Только находится на последнем месте, а все потому что из 11 матчей проиграл девять. Мы в курсе дикой серии «Униона» во всех турнирах – с 12 поражениями подряд, но после ничьей в Неаполе неудачи продолжаются. Как же это контрастирует с успешным прошлым сезоном.

Кстати, тогда с ничьими была стандартная история – восемь матчей с таким результатом, у шести команд их было меньше.

Ничья «Униона» с «Аугсбургом» в следующем туре оценивается в 3.64.

«Альмерия» до сих пор не побеждала

У новичка совсем все плохо – ни одной победы в 13 матчах, да еще и десять поражений. Сидеть с тремя очками на последнем месте и самым большим количеством пропущенных голов (35) – слишком грустно.

Пока еще ничего не потеряно – например, до стыкового места еще четыре балла, но тенденция мрачная. Притом команда атакующая, часто бьющая (11-е место по ударам!), но с реализацией каждый раз проблемы.

Дальше играть в гостях с середняком «Хетафе», но веры в успех мало и на этот раз – победа оценена в 4.90.

В Италии нет побед у «Салернитаны»

Зато очков побольше чем у «Альмерии» – благодаря пяти ничьим. Хотя вряд ли это утешает последнюю команду Серии А. Реже забивают только два клуба, а чаще никто не пропускает.

В прошлом сезоне серия была гораздо короче – уже в третьем туре «Салернитана» выиграла – да и как! – 4:0 у «Сампдории». Правда, в девяти стартовых матчах это была единственная победа. Но сейчас в 12-ти – ни одной вообще.

Да и едва ли она наступит в 13-м туре. 4.33 – на победу «Салернитаны» дома над «Лацио».

«Ницца» вообще не проигрывает во Франции

С 13 забитыми голами после 12 туров можно располагаться на втором месте после «ПСЖ» – если пропускать всего четыре мяча и не проигрывать вообще. Ровно так и поступает «Ницца». Заодно обыграв в сезоне и «Монако», и «Марсель», и тот же «ПСЖ».

В прошлом сезоне «Ницца» проиграла уже в третьем туре, да еще и «Клермону». Зато потом за целых полгода – это 20 матчей – уступила только однажды, случилось это в матче с «Ренном» – первом в 2023 году.

Дальше играть дома против «Тулузы» – 1.54 на победу и 1.132 на непроигрыш. Кажется, и в следующем туре серия продлится.

А «ПСВ» и очков не теряет

Просто идеальный сезон для клуба в чемпионате Нидерландов: 12 побед в 12 матчах. «ПСВ» забил больше всех (45 голов) и пропустил меньше всех (5). Он уже в семи очках от «Фейеноорда». Считать отрыв от «Аякса» даже страшно (24!)

«ПСВ» не был настолько крут в прошлом сезоне, проиграв «Фейеноорду» чемпионство, но финишировал вторым и попал в ЛЧ. Сейчас в лиге вообще нет никаких проблем, да и в ЛЧ сохраняются хорошие шансы на плей-офф.

Бонус: «Краснодар» не проигрывал во вторых таймах», «Тоттенхэм» – в первых, а «Страсбур» в них не забивал

Если посмотреть таблицы первых и вторых таймов, то кое-где нули тоже встречаются.

Например, у «Краснодара» семь выигранных вторых таймов и восемь ничих в них – поражений еще не было. Как и у «Аталанты» (семь побед, пять ничьих). А «Жирона» вообще не играет во вторых таймах вничью – выиграла десять и проиграла три.

В первых таймах тоже есть несколько интересных деталей. «Тоттенхэм» ни одного не проиграл, но при этом из 12 выиграл только четыре. Ноль поражений и у «Интера» – и всего один пропущенный гол. «ПСЖ» не проигрывает первые таймы, разница хороша – 16:2. А вот «Страсбур» до перерыва даже ни разу не забил, зато после – только четыре команды сыграли лучше него.

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Фото: Gettyimages.ru/Michael Regan / Staff Sebastian Widmann, Eric Alonso; РИА Новости/Алексей Филиппов

1 комментарий

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Т Марк
Seven Хааг и рыцари,легендарные уничтожители Лутона.
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