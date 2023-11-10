«Ренн» победил «Панатинаикос», больше часа играя вдесятером. 8.00 давали на французов при 1:1 на 60-й минуте

«Ренн» обыграл «Панатинаикос» (3:1) в матче группового этапа Лиги Европы.

Французский клуб забил в дебюте игры, но остался в меньшинстве уже на 33-й минуте и пропустил с пенальти.

Счет оставался равным до середины второго тайма, пока «Ренн» не забил два гола в течении пяти минут.

На 60-й минуте поставить на победу французов, игравших в меньшинстве, можно было за 8.00.

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