«Ренн» победил «Панатинаикос», больше часа играя вдесятером. 8.00 давали на французов при 1:1 на 60-й минуте
«Ренн» обыграл «Панатинаикос» (3:1) в матче группового этапа Лиги Европы.
Французский клуб забил в дебюте игры, но остался в меньшинстве уже на 33-й минуте и пропустил с пенальти.
Счет оставался равным до середины второго тайма, пока «Ренн» не забил два гола в течении пяти минут.
На 60-й минуте поставить на победу французов, игравших в меньшинстве, можно было за 8.00.
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