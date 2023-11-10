«Ренн» победил «Панатинаикос», больше часа играя вдесятером. 8.00 давали на французов при 1:1 на 60-й минуте

Теги Ренн лига 1 Франция Лига Европы УЕФА Панатинаикос высшая лига Греция Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Ренн» обыграл «Панатинаикос» (3:1) в матче группового этапа Лиги Европы.

Французский клуб забил в дебюте игры, но остался в меньшинстве уже на 33-й минуте и пропустил с пенальти.

Счет оставался равным до середины второго тайма, пока «Ренн» не забил два гола в течении пяти минут.

На 60-й минуте поставить на победу французов, игравших в меньшинстве, можно было за 8.00.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Ого, «Тулуза» обыграла «Ливерпуль» с коэффициентом 8.00! И разбила удивительный тренд из вторых таймов

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий