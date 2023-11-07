Ого, «Тулуза» обыграла «Ливерпуль» с коэффициентом 8.00! И разбила удивительный тренд из вторых таймов

«Ливерпуль» поколотил «Тулузу» 5:1 в прошлом туре Лиги Европы и вдруг нарвался на реванш. 2:3 во Франции – не помог и внушительный десант спасителей во втором тайме.

Меньше, чем в «Тулузу», верили только в четыре клуба в этот день

Начальные расклады были полностью в пользу «Ливерпуля» – победа за 1.42. «Тулузе» даже выставлялась фора +1.5 за 1.88. А уж победа французов котировалась за 8.00.

Более невероятными в этом туре Лиги Европы представлялись победы только четырех команд – «Ариса» над «Бетисом» (10.75), «Штурма» над «Аталантой» (11.50), «Ракува» над «Спортингом» (14.25) и ТСЦ над «Фрайбургом» (18.50).

«Ливерпуль» комфортно шел первым в группе с девятью очками, так что выставил во Франции экспериментальный состав. Гол норвежца Арона Деннума оставил первый тайм за «Тулузой» (1:0), так что сразу же после перерыва на поле у англичан появились Трент Александер-Арнольд, Доминик Собослаи и Мохамед Салах. В середине второго тайма вышел Дарвин Нуньес, ближе к концу матча выбежал и Диогу Жота – но от поражения никто из них не спас.

«Ливерпуль» пропустил второй гол от Тейса Даллинги. Забил ответный – но повезло с неуклюжей игрой в защите «Тулузы», где при подаче на мяч вышли три ее игрока и от одного из них (Кристиана Касереса) он влетел в ворота.

Буквально сразу же отличился Франк Магри – 3:1, так что интригу до последних минут поддерживал только гол Жоты. В конце «Ливерпуль» даже сравнял счет, но гол на радость всему стадиону был отменен из-за игры рукой Алексиса Мак Аллистера. Победа 3:2 – «Тулуза» абсолютно счастлива.

Коэффициент на успех французов в течение всего матча менялся – от 8.00 до 2.49 после первого гола и вообще до 1.05 при счете 3:1. На ничью в самом конце можно было бы поставить за 7.58 – так бы и произошло, не сыграй рукой Мак Аллистер. А еще «Ливерпуль» внезапно проиграл при голе Жоты – такого никогда еще не случалось за прошлые 38 матчей!

«Тулуза» во втором тайме забила «Ливерпулю» столько же, сколько соперники по АПЛ за 11 туров

У «Ливерпуля» есть любопытный тренд – только три пропущенных гола во вторых таймах из 11 матчей нового сезона АПЛ. Из соперников их авторы – Таит Чонг из «Лутона» и Льюис Данк из «Брайтона». Еще один мяч «Ливерпуль» забил сам себе – в эпичном матче против «Тоттенхэма».

Два гола соперников по АПЛ за 11 туров во втором тайме – два и у «Тулузы» в нем же за одну эту игру. В ЛЕ до этого второго тайма «Ливерпуль» пропустил три гола – все до перерыва. Французы не обратили никакого внимания на уверенную игру англичан во вторых таймах – и, назабивав именно в нем, решили судьбу матча.

Ну а в том числе благодаря и такой результативности в матче прошел даже ТБ3.5. Такой большой верх котировался приятными 2.19 и был пробит на 76-й минуте.

«Ливерпуль» в любом случае – главный фаворит турнира

Перед стартом ЛЕ ее главным фаворитом был именно «Ливерпуль» – с 5.00 на итоговую победу. Три выигрыша с общим счетом 10:2 на групповом этапе лишь укрепили это мнение. Перед четвертым туром коэффициент составлял 3.60.

У «Тулузы» было без изменений – 101.00.

При этом на победу «Ливерпуля» в группе коэффициент был максимально скучным – 1.16 (при 11.00 у «Тулузы»). Что там теперь? У «Ливерпуля» девять очков, у «Тулузы» – семь, у «Юниона» – четыре, у ЛАСКа – три. Теоретически, конечно, все возможно, но едва ли кто-то сомневается в итоговой победе «Ливерпуля» в группе.

Оставшиеся матчи выглядят так: в пятом туре – «Ливерпуль» – ЛАСК и «Тулуза» – «Юнион», в шестом – «Юнион» – «Ливерпуль» и ЛАСК – «Тулуза». Пройдут они соответственно 30 ноября и 14 декабря.

Фото: Thierry Breton/Global Look Press