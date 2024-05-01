ЦСКА – Рубин: прогноз на матч 6 мая 2024, РПЛ

Дата матча: 06.05.2024

Место проведения: Стадион ЦСКА, Москва

Поставь на этот матч с фрибетом 3.000 рублей

Форма команд

ЦСКА после поражения от Балтики со счетом 3:1 находится на 8-м месте с 38 очками. Команда переживает не лучшие времена, не победив в последних четырех матчах, но остается сильным коллективом в атаке с общим количеством 45 забитых мячей в сезоне. Федор Чалов, лучший бомбардир команды, забил 14 голов и будет ключевым игроком в предстоящем матче.

Рубин, занимая 9-е место с 37 очками, также показывает нестабильные результаты, но не проигрывает в последних трех матчах. Мирлинд Даку является лучшим бомбардиром команды с 7 мячами. Рубин забил в каждом из последних трех матчей, но пропустил 7 мячей в последних пяти играх, что указывает на уязвимость в обороне.

Статистика и встречи команд

Рубин традиционно играет успешно против ЦСКА, не проигрывая в большинстве последних встреч. Однако текущая форма обеих команд предполагает, что матч может быть напряженным и богатым на голы, учитывая атакующие возможности ЦСКА и недавние успехи Рубина в забитых мячах.

Прогноз и рекомендация

ЦСКА, несмотря на недавние трудности, остается фаворитом на своем поле и имеет статистическое преимущество в атакующем плане. Рубин, показывающий хорошие результаты в последних матчах, вероятно, сможет забить, учитывая уязвимость обороны ЦСКА.

Рекомендация: Прогноз на «Обе команды забьют» за 1.90

Коэффициенты букмекера

Победа ЦСКА: 1.8

1.8 Ничья: 3.8

3.8 Победа Рубина: 4.8

Этот прогноз основан на анализе текущей формы обеих команд, их предыдущих встречах и недавних результатах. Предполагается, что игра будет результативной, с голами от обеих сторон, учитывая офенсивные качества ЦСКА и способность Рубина забивать важные голы.

Где смотреть матч ЦСКА – Рубин

Лови фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч