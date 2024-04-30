Лутон — Эвертон: прогноз на матч 3 мая 2024, Английская Премьер-лига
Дата матча: 3 мая 2024 года
Место проведения: Домашний стадион Лутона
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Анализ данных:
Лутон:
- Занимает 18-е место в турнирной таблице с 25 очками после 35 туров.
- Забил 5 голов и пропустил 15 в последних 5 матчах.
Эвертон:
- Занимает 15-е место в таблице с 36 очками после 35 туров.
- Забил 6 голов и пропустил 6 в последних 5 матчах.
Статистика команд:
- Лутон проиграл в 3 последних матчах, но забивает в каждом из них.
- Эвертон побеждает в 3 последних матчах и не пропускает в них.
- Эвертон не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против Лутона в Премьер-лиге.
Личные встречи:
Последние 20 матчей: 9 побед Лутона, 3 ничьи, 8 побед Эвертона.
Прогноз:
Обе команды показывают нестабильные результаты, но Эвертон имеет преимущество в последних матчах и в личных встречах.
Лутон дома проявляет большую стойкость и не проигрывает часто Эвертону.
Учитывая уязвимость оборон обеих команд, ожидается результативный матч.
Рекомендуемая ставка:
- Эвертон забьет (Да).
- Тотал голов больше 2.5 (учитывая высокий коэффициент на забитые голы в последних матчах обеих команд).
Коэффициенты (Fonbet):
- Эвертон забьет (Да): 1.27
- Тотал больше 2.5 голов: 1.70.
Где смотреть матч Лутон – Эвертон
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- Дата проведения
- 3 мая, 22.00, «Кенилворт Роуд»