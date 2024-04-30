Лутон — Эвертон: прогноз на матч 3 мая 2024, Английская Премьер-лига

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Дата матча: 3 мая 2024 года

Место проведения: Домашний стадион Лутона

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Анализ данных:

Лутон:

  • Занимает 18-е место в турнирной таблице с 25 очками после 35 туров.
  • Забил 5 голов и пропустил 15 в последних 5 матчах.

Эвертон:

  • Занимает 15-е место в таблице с 36 очками после 35 туров.
  • Забил 6 голов и пропустил 6 в последних 5 матчах.

Статистика команд:

  • Лутон проиграл в 3 последних матчах, но забивает в каждом из них.
  • Эвертон побеждает в 3 последних матчах и не пропускает в них.
  • Эвертон не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против Лутона в Премьер-лиге.

Личные встречи:

Последние 20 матчей: 9 побед Лутона, 3 ничьи, 8 побед Эвертона.

Прогноз:

Обе команды показывают нестабильные результаты, но Эвертон имеет преимущество в последних матчах и в личных встречах.

Лутон дома проявляет большую стойкость и не проигрывает часто Эвертону.

Учитывая уязвимость оборон обеих команд, ожидается результативный матч.

Рекомендуемая ставка:

Коэффициенты (Fonbet):

  • Эвертон забьет (Да): 1.27
  • Тотал больше 2.5 голов: 1.70.

Где смотреть матч Лутон – Эвертон

Поставь на этот исход с фрибетом 25.000 рублей

Лутон – Эвертон
Дата проведения
3 мая, 22.00, «Кенилворт Роуд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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