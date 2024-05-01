Факел – Зенит: прогноз на матч 6 мая 2024, РПЛ
Дата матча: 06.05.2024
Место проведения: Стадион Факела
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Форма команд
Факел занимает 12-е место в лиге с 27 очками после 26 матчей. Команда сталкивается с серьезными проблемами в атаке и обороне, не выигрывая в последних шести матчах и пропуская в каждом из последних пяти матчей, с общим количеством 8 пропущенных мячей. Евгений Марков, лучший бомбардир команды, забил 8 голов, но это не помогло команде избежать проблем с результативностью.
Зенит, лидер турнирной таблицы с 50 очками, также испытывает трудности, проиграв недавно Динамо со счетом 1:0 и не побеждая в последних трех матчах. Несмотря на это, команда обладает значительным атакующим потенциалом в лице Матео Кассьерры, который забил 19 голов в сезоне.
Встречи и текущие тенденции
Зенит традиционно сильнее во встречах с Факелом, одержав победу в последних трех очных матчах. Обе команды демонстрируют проблемы в обороне, что может предложить результативный матч.
Прогноз и рекомендация
Учитывая текущую форму обеих команд и историческое преимущество Зенита, матч обещает быть напряженным. Зенит будет стремиться вернуться на победный путь, в то время как Факел попытается использовать домашнее поле для получения ценных очков.
Рекомендация: Прогноз на победу Зенита за 2.65
Коэффициенты букмекера
- Победа Факела: 2.4
- Ничья: 3.5
- Победа Зенита: 2.65
Этот прогноз основан на общем превосходстве Зенита в качестве и атакующем потенциале, несмотря на недавние трудности. Победа Зенита представляется наиболее вероятным исходом, учитывая их мотивацию восстановить форму и сохранить лидерство в лиге.
Где смотреть матч Факел – Зенит
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- Дата проведения
- 6 мая, 18.00, «Центральный стадион профсоюзов»