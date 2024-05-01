Факел – Зенит: прогноз на матч 6 мая 2024, РПЛ

Дата матча: 06.05.2024

Место проведения: Стадион Факела

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Форма команд

Факел занимает 12-е место в лиге с 27 очками после 26 матчей. Команда сталкивается с серьезными проблемами в атаке и обороне, не выигрывая в последних шести матчах и пропуская в каждом из последних пяти матчей, с общим количеством 8 пропущенных мячей. Евгений Марков, лучший бомбардир команды, забил 8 голов, но это не помогло команде избежать проблем с результативностью.

Зенит, лидер турнирной таблицы с 50 очками, также испытывает трудности, проиграв недавно Динамо со счетом 1:0 и не побеждая в последних трех матчах. Несмотря на это, команда обладает значительным атакующим потенциалом в лице Матео Кассьерры, который забил 19 голов в сезоне.

Встречи и текущие тенденции

Зенит традиционно сильнее во встречах с Факелом, одержав победу в последних трех очных матчах. Обе команды демонстрируют проблемы в обороне, что может предложить результативный матч.

Прогноз и рекомендация

Учитывая текущую форму обеих команд и историческое преимущество Зенита, матч обещает быть напряженным. Зенит будет стремиться вернуться на победный путь, в то время как Факел попытается использовать домашнее поле для получения ценных очков.

Рекомендация: Прогноз на победу Зенита за 2.65

Коэффициенты букмекера

Победа Факела: 2.4

2.4 Ничья: 3.5

3.5 Победа Зенита: 2.65

Этот прогноз основан на общем превосходстве Зенита в качестве и атакующем потенциале, несмотря на недавние трудности. Победа Зенита представляется наиболее вероятным исходом, учитывая их мотивацию восстановить форму и сохранить лидерство в лиге.

Где смотреть матч Факел – Зенит

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