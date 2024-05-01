Большинство клиентов PARI поставили на то, что «Динамо» выбьет «Спартак» из Фонбет Кубка России

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«Динамо» и «Спартак» сыграют в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

На проход бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.85. Шансы «Спартака» оцениваются коэффициентом 2.00.

Большинство (60%) клиентов БК PARI поставили на то, что в финал Пути регионов выйдет «Динамо». 40% бетторов поставили на проход «Спартака».

Игра состоится 1 мая, начало – в 18:00 мск.

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3 комментария
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Ну и дураки...
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и не только большинство бк пари, но и всей России.....только Динамо!!!
и сегодня опять хорошая примета у Динамо - рано ветку открыли о матче, как и с Зенитом..
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