Урал – Балтика: прогноз на матч 6 мая 2024, РПЛ
Дата матча: 06.05.2024
Место проведения: Стадион Урала
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Форма команд
Урал занимает 15-е место с 25 очками после 26 туров, находясь в сложной ситуации в борьбе за выживание. Команда показала нестабильность в последних играх, не выиграв ни одного из последних трёх матчей и пропустив в каждом из последних пяти. Однако Урал продемонстрировал способность забивать, о чём свидетельствует 6 голов, забитых в последних пяти матчах, хотя и пропустил 8.
Балтика, находящаяся на 13-м месте с 26 очками, немного лучше своего соперника и показала хорошие результаты в последних матчах, включая победу над ЦСКА со счётом 3:1. Анхело Энрикес, лучший бомбардир команды, забил 8 голов в текущем сезоне. Балтика забила 8 голов в последних пяти играх, но также пропустила 7, что указывает на некоторые проблемы в защите.
Исторический контекст и текущие тенденции
Урал традиционно крепок дома против Балтики, одержав победы в трёх последних домашних матчах между командами. Обе команды демонстрируют проблемы в обороне, что может сулить результативную игру.
Прогноз и рекомендация
Матч обещает быть напряжённым, учитывая борьбу обеих команд в нижней части таблицы. Исходя из домашней статистики Урала и недавних успехов Балтики, возможен равный исход. Однако Урал показал способность забивать дома против Балтики и может использовать это преимущество.
Рекомендация: Прогноз на ничью за 3.4
Коэффициенты букмекера
- Победа Урала: 2.45
- Ничья: 3.4
- Победа Балтики: 3.1
Этот прогноз основан на близком расположении команд в таблице и их текущей форме, предполагая, что обе стороны могут разделить очки в борьбе за ценные баллы в свете своих защитных недостатков.
Где смотреть матч Урал – Балтика
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- Дата проведения
- 6 мая, 15.45, «Екатеринбург-Арена»