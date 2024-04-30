Урал – Балтика: прогноз на матч 6 мая 2024, РПЛ

Дата матча: 06.05.2024

Место проведения: Стадион Урала

Поставь на этот матч с фрибетом 3.000 рублей

Форма команд

Урал занимает 15-е место с 25 очками после 26 туров, находясь в сложной ситуации в борьбе за выживание. Команда показала нестабильность в последних играх, не выиграв ни одного из последних трёх матчей и пропустив в каждом из последних пяти. Однако Урал продемонстрировал способность забивать, о чём свидетельствует 6 голов, забитых в последних пяти матчах, хотя и пропустил 8.

Балтика, находящаяся на 13-м месте с 26 очками, немного лучше своего соперника и показала хорошие результаты в последних матчах, включая победу над ЦСКА со счётом 3:1. Анхело Энрикес, лучший бомбардир команды, забил 8 голов в текущем сезоне. Балтика забила 8 голов в последних пяти играх, но также пропустила 7, что указывает на некоторые проблемы в защите.

Исторический контекст и текущие тенденции

Урал традиционно крепок дома против Балтики, одержав победы в трёх последних домашних матчах между командами. Обе команды демонстрируют проблемы в обороне, что может сулить результативную игру.

Прогноз и рекомендация

Матч обещает быть напряжённым, учитывая борьбу обеих команд в нижней части таблицы. Исходя из домашней статистики Урала и недавних успехов Балтики, возможен равный исход. Однако Урал показал способность забивать дома против Балтики и может использовать это преимущество.

Рекомендация: Прогноз на ничью за 3.4

Коэффициенты букмекера

Победа Урала: 2.45

2.45 Ничья: 3.4

3.4 Победа Балтики: 3.1

Этот прогноз основан на близком расположении команд в таблице и их текущей форме, предполагая, что обе стороны могут разделить очки в борьбе за ценные баллы в свете своих защитных недостатков.

Где смотреть матч Урал – Балтика

Лови фрибет 3 000₽ для ставки на этот матч